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Гент - Эйпен

19.03.2023, Воскресенье, 21:15 мск Бельгия. Про-Лига, 30 тур Гент - Эйпен
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Матч начнется в 21:15 мск
П1
1.33
Х
5.2
П2
9.5
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Матч начнется в 21:15 мск
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
11 тур
9 октября, воскресенье 17:00 Эйпен 0:4 Гент
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
27 тур
12 февраля, суббота 18:15 Эйпен 0:1 Гент
11 тур
17 октября, воскресенье 22:00 Гент 2:0 Эйпен
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
24 тур
7 февраля, воскресенье 22:45 Гент 2:2 Эйпен
5 тур
11 сентября, пятница 21:45 Эйпен 2:1 Гент
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
26 тур
14 февраля, пятница 22:30 Эйпен 2:3 Гент
2 тур
4 августа, воскресенье 15:30 Гент 6:1 Эйпен
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
18 тур
9 декабря, воскресенье 22:00 Гент 2:0 Эйпен
4 тур
19 августа, воскресенье 21:00 Эйпен 2:3 Гент
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
25 тур
3 февраля, суббота 22:00 Эйпен 1:1 Гент
12 тур
24 октября, вторник 21:30 Гент 3:0 Эйпен
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
26 тур
11 февраля, суббота 22:30 Гент 0:1 Эйпен
11 тур
23 октября, воскресенье 21:00 Эйпен 3:2 Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
18 тур
4 декабря, суббота 22:00 Эйпен 0:3 Гент
3 тур
14 августа, суббота 22:00 Гент 2:1 Эйпен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
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