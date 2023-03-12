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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Серкль Брюгге
Андерлехт - Серкль Брюгге: обзор матча 12 марта 2023
Андерлехт
12.03.2023, воскресенье, 21:15
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Серкль Брюгге
9'
И. Слимани
85'
И. Слимани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Серкль Брюгге
90'
Красная карточка
К. Данке
88'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
К. Равик
Замена
М. Стройкенс
️️️️
И. Слимани
87'
ГОЛ! 2:0!
И. Слимани
85'
Замена
Б. Раман
️️️️
Ф. Амузу
84'
80'
Замена
Д. Хотич
️️️️
У. Сике
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
М. Ашимеру
75'
69'
Желтая карточка
Л. Лопеш
64'
Замена
Л. Лопеш
️️️️
Ш. Ванхутте
45'
+1
Желтая карточка
О. Деман
ГОЛ! 1:0!
И. Слимани
Пас отдал
А. Дрейер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
17
Абу Франсис
АП
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
6
Тео Леони
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Серкль Брюгге
89
Sébastien Bruzzese
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
4-4-1-1
1
Вербрюгген
62
Мурильо
6
Дебаст
14
Вертонген
54
Сарделла
18
Ашимеру
16
Версхарен
9
Амузу
10
Арнстад
10
Дрейер
19
Слимани
4-1-3-3
41
Сике
5
Равик
2
Даланд
5
Попович
34
Ванхутте
24
Сомерс
17
Франсис
2
Деман
18
Уэда
9
Данке
17
18
Ашимеру
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
18
Ашимеру
9
Амузу
14
Раман
14
Раман
9
Амузу
19
Слимани
29
Стройкенс
29
Стройкенс
19
Слимани
34
Ванхутте
22
Лопеш
22
Лопеш
34
Ванхутте
41
Сике
10
Хотич
10
Хотич
41
Сике
5
Равик
34
Гбоу
34
Гбоу
5
Равик
Остались в запасе
Андерлехт
Серкль Брюгге
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
6
Тео Леони
АП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
89
Sébastien Bruzzese
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
6
Тео Леони
АП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
89
Sébastien Bruzzese
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Андерлехт - Серкль Брюгге
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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