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Андерлехт - Серкль Брюгге

12.03.2023, Воскресенье, 21:15 мск Бельгия. Про-Лига, 29 тур Андерлехт - Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
2 тур
30 июля, суббота 17:00 Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
24 тур
26 января, среда 23:00 Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге
4 тур
15 августа, воскресенье 19:30 Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
26 тур
14 февраля, воскресенье 22:45 Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт
5 тур
13 сентября, воскресенье 14:30 Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
23 тур
26 января, воскресенье 16:30 Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт
14 тур
3 ноября, воскресенье 16:30 Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
19 тур
16 декабря, воскресенье 16:30 Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт
11 тур
21 октября, воскресенье 15:30 Андерлехт 4:2 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
25 тур
8 февраля, воскресенье 20:00 Серкль Брюгге 0:2 Андерлехт
8 тур
20 сентября, суббота 22:00 Андерлехт 3:2 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
17 тур
1 декабря, воскресенье 21:00 Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге
2 тур
2 августа, пятница 22:30 Серкль Брюгге 0:4 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
18 тур
1 декабря, суббота 23:00 Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге
3 тур
12 августа, воскресенье 22:30 Серкль Брюгге 0:3 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
28 тур
4 марта, воскресенье 21:00 Андерлехт 4:0 Серкль Брюгге
13 тур
6 ноября, воскресенье 21:00 Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
26 тур
12 февраля, суббота 22:00 Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге
11 тур
17 октября, воскресенье 22:30 Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
17 тур
6 декабря, воскресенье 22:30 Серкль Брюгге 1:3 Андерлехт
2 тур
8 августа, суббота 22:00 Андерлехт 3:2 Серкль Брюгге
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
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