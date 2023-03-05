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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Андерлехт
Гент - Андерлехт: обзор матча 05 марта 2023
Гент
05.03.2023, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Андерлехт
57'
Д. Орбан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Андерлехт
90'
+3
Желтая карточка
Н. Ангуло
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Х. Хонг
87'
84'
Замена
Н. Ангуло
️️️️
Ф. Амузу
79'
Замена
Б. Раман
️️️️
И. Слимани
76'
Вторая желтая
А. Диавара
76'
Желтая карточка
А. Диавара
Замена
Л. Депуатр
️️️️
У. Кюйперс
73'
Замена
М. Фофана
️️️️
М. Самуас
73'
71'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
М. Ашимеру
71'
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
К. Сарделла
ГОЛ! 1:0!
Д. Орбан
Пас отдал
А. Кастро-Монтес
57'
53'
Желтая карточка
Я. Версхарен
Замена
А. Кастро-Монтес
️️️️
Д. Торунарига
46'
Желтая карточка
Нуриу
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
4-4-2
1
Нарди
25
Нуриу
33
Торунарига
32
Нгаду-Нгаджуй
91
Пиатковски
20
Хонг
24
Кумс
18
Самуас
4
де Сар
99
Орбан
99
Кюйперс
4-1-3-1-1
1
Вербрюгген
54
Сарделла
6
Дебаст
62
Мурильо
14
Вертонген
24
Диавара
18
Ашимеру
16
Версхарен
9
Амузу
10
Дрейер
19
Слимани
33
Торунарига
17
Кастро-Монтес
17
Кастро-Монтес
33
Торунарига
20
Хонг
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
20
Хонг
18
Самуас
39
Фофана
39
Фофана
18
Самуас
99
Кюйперс
29
Депуатр
29
Депуатр
99
Кюйперс
54
Сарделла
16
Н'Диайе
16
Н'Диайе
54
Сарделла
18
Ашимеру
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
18
Ашимеру
9
Амузу
10
Ангуло
10
Ангуло
9
Амузу
19
Слимани
14
Раман
14
Раман
19
Слимани
Остались в запасе
Гент
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Гент - Андерлехт
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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