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Генк - Остенде

25.02.2023, Суббота, 20:15 мск Бельгия. Про-Лига, 27 тур Генк - Остенде
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
10 тур
1 октября, суббота 19:15 Остенде 1:2 Генк
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
21 тур
26 декабря, воскресенье 23:00 Остенде 0:4 Генк
2 тур
30 июля, пятница 21:45 Генк 3:4 Остенде
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
26 тур
17 февраля, среда 21:00 Остенде 3:1 Генк
7 тур
28 сентября, понедельник 21:45 Генк 2:2 Остенде
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
29 тур
7 марта, суббота 22:00 Остенде 2:4 Генк
8 тур
21 сентября, суббота 21:30 Генк 3:1 Остенде
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
19 тур
16 декабря, воскресенье 20:00 Генк 2:0 Остенде
3 тур
12 августа, воскресенье 15:30 Остенде 0:2 Генк
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
21 тур
16 января, вторник 22:30 Остенде 1:2 Генк
21 тур
27 декабря, среда 20:00 Остенде Генк
8 тур
23 сентября, суббота 19:00 Генк 1:1 Остенде
Бельгия. Плей-офф (2016/2017)
За место в Лиге Европы, Финал
31 мая, среда 21:30 Остенде 3:1 Генк
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
16 тур
27 ноября, воскресенье 16:30 Остенде 6:0 Генк
1 тур
31 июля, воскресенье 19:00 Генк 2:1 Остенде
Бельгия. Плей-офф (2015/2016), группа C
8 тур
14 мая, суббота 21:00 Остенде 2:1 Генк
2 тур
8 апреля, пятница 21:30 Генк 4:0 Остенде
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
30 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Генк 4:1 Остенде
13 тур
27 октября, вторник 22:30 Остенде 3:2 Генк
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
21 тур
3 февраля, вторник 22:30 Генк 1:1 Остенде
6 тур
30 августа, суббота 20:00 Остенде 1:1 Генк
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
16 тур
23 ноября, суббота 23:00 Остенде 4:0 Генк
1 тур
27 июля, суббота 22:00 Генк 3:0 Остенде
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
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