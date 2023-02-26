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Андерлехт - Стандард

26.02.2023, Воскресенье, 20:30 мск Бельгия. Про-Лига, 27 тур Андерлехт - Стандард
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
14 тур
23 октября, воскресенье 19:30 Стандард 3:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
22 тур
16 января, воскресенье 20:30 Андерлехт 1:1 Стандард
8 тур
19 сентября, воскресенье 19:30 Стандард 0:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
28 тур
28 февраля, воскресенье 15:30 Стандард 1:3 Андерлехт
14 тур
29 ноября, воскресенье 20:15 Андерлехт 0:0 Стандард
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
19 тур
15 декабря, воскресенье 16:30 Стандард 1:1 Андерлехт
6 тур
1 сентября, воскресенье 19:00 Андерлехт 1:0 Стандард
Бельгия. Плей-офф (2018/2019)
7 тур
5 мая, воскресенье 15:30 Андерлехт 2:1 Стандард
4 тур
12 апреля, пятница 21:30 Стандард 0:0 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
24 тур
3 февраля, воскресенье 20:00 Стандард 2:1 Андерлехт
8 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Андерлехт 2:1 Стандард
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
8 тур
10 мая, четверг 15:30 Андерлехт 1:3 Стандард
4 тур
18 апреля, среда 21:30 Стандард 2:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
24 тур
28 января, воскресенье 20:00 Стандард 3:3 Андерлехт
9 тур
1 октября, воскресенье 19:00 Андерлехт 1:0 Стандард
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
24 тур
29 января, воскресенье 20:00 Андерлехт 0:0 Стандард
9 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Стандард 0:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
28 тур
28 февраля, воскресенье 20:00 Андерлехт 3:3 Стандард
15 тур
8 ноября, воскресенье 16:30 Стандард 1:0 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
8 тур
17 мая, воскресенье 19:00 Андерлехт 1:1 Стандард
2 тур
12 апреля, воскресенье 19:00 Стандард 3:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
23 тур
25 января, воскресенье 16:30 Стандард 2:0 Андерлехт
12 тур
26 октября, воскресенье 19:00 Андерлехт 0:2 Стандард
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа A
6 тур
27 апреля, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:1 Стандард
1 тур
30 марта, воскресенье 20:00 Стандард 1:0 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
20 тур
22 декабря, воскресенье 21:00 Стандард 1:1 Андерлехт
12 тур
27 октября, воскресенье 21:00 Андерлехт 1:1 Стандард
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа A
7 тур
5 мая, воскресенье 16:30 Андерлехт 2:0 Стандард
2 тур
6 апреля, суббота 20:00 Стандард 0:0 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
25 тур
3 февраля, воскресенье 21:00 Андерлехт 2:2 Стандард
10 тур
7 октября, воскресенье 16:30 Стандард 2:1 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 10 тур
13 мая, воскресенье 16:30 Андерлехт 3:0 Стандард
Плей-офф, 2 тур
6 апреля, пятница 22:30 Стандард 0:0 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
25 тур
12 февраля, воскресенье 17:30 Стандард 1:2 Андерлехт
10 тур
16 октября, воскресенье 20:00 Андерлехт 5:0 Стандард
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 1 тур
3 апреля, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:3 Стандард
23 тур
23 января, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:0 Стандард
10 тур
2 октября, суббота 22:00 Стандард 5:1 Андерлехт
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
22 тур
17 января, воскресенье 16:30 Стандард 0:4 Андерлехт
5 тур
30 августа, воскресенье 22:30 Андерлехт 1:1 Стандард
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
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