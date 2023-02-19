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Сент-Труйден - Вестерло

19.02.2023, Воскресенье, 21:15 мск Бельгия. Про-Лига, 26 тур Сент-Труйден - Вестерло
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
15 тур
29 октября, суббота 19:15 Вестерло 2:3 Сент-Труйден
Бельгия. Плей-офф (2018/2019)
10 тур
18 мая, суббота 21:00 Сент-Труйден 2:1 Вестерло
За место в Лиге Европы, 3 тур
6 апреля, суббота 21:00 Вестерло 2:2 Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
25 тур
5 февраля, воскресенье 22:00 Вестерло 1:0 Сент-Труйден
10 тур
15 октября, суббота 21:00 Сент-Труйден 2:2 Вестерло
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
23 тур
23 января, суббота 22:00 Сент-Труйден 1:2 Вестерло
8 тур
19 сентября, суббота 21:00 Вестерло 0:3 Сент-Труйден
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа D
Плей-офф, 4 тур
21 апреля, суббота 22:00 Сент-Труйден 1:4 Вестерло
Плей-офф, 3 тур
13 апреля, пятница 22:30 Вестерло 4:1 Сент-Труйден
Плей-офф, 2 тур
7 апреля, суббота 22:00 Сент-Труйден 3:1 Вестерло
Плей-офф, 1 тур
31 марта, суббота 22:00 Вестерло 3:2 Сент-Труйден
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
22 тур
25 января, среда 23:30 Сент-Труйден 0:3 Вестерло
7 тур
17 сентября, суббота 22:00 Вестерло 2:0 Сент-Труйден
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
23 тур
22 января, суббота 22:00 Вестерло 3:0 Сент-Труйден
10 тур
2 октября, суббота 22:00 Сент-Труйден 1:2 Вестерло
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
24 тур
3 февраля, среда 22:30 Сент-Труйден 0:1 Вестерло
9 тур
26 сентября, суббота 22:00 Вестерло 2:0 Сент-Труйден
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
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