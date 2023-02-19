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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Брюгге
Серкль Брюгге - Брюгге: обзор матча 19 февраля 2023
Серкль Брюгге
19.02.2023, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Брюгге
51'
К. Данке
78'
Т. Сомерс
18'
Н. Ланг
71'
К. Нильсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Брюгге
Желтая карточка
Д. Хотич
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
Р. Яремчук
Замена
Р. Декостер
️️️️
Т. Сомерс
87'
Замена
Х. ван дер Брюгген
️️️️
К. Данке
83'
Замена
Д. Хотич
️️️️
Ш. Ванхутте
82'
Замена
Э. Керер
️️️️
У. Сике
81'
81'
Замена
А. Нуса
️️️️
Т. Бьюкенан
81'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Ф. Хутгла
ГОЛ! 2:2!
Т. Сомерс
Пас отдал
У. Сике
78'
71'
ГОЛ! 1:2!
К. Нильсен
Пас отдал
Т. Бьюкенан
66'
Замена
К. Соуа
️️️️
Р. Онидика
66'
Замена
Б. Мехеле
️️️️
А. Силла
58'
Желтая карточка
Д. Одои
ГОЛ! 1:1!
К. Данке
Пас отдал
Т. Сомерс
51'
Желтая карточка
О. Деман
39'
38'
Замена
К. Мата
️️️️
Б. Мейер
18'
ГОЛ! 0:1!
Н. Ланг
Пас отдал
Ф. Хутгла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
17
Абу Франсис
АП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Серкль Брюгге
24
Jean Marcelin
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
44
Эмилио Керер
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Брюгге
39
Джозеф Барсик
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
14
Камаль Соуа
АП
11
Роман Яремчук
ЦФ
4-1-3-2
99
Майецки
5
Попович
2
Даланд
5
Равик
41
Сике
34
Ванхутте
2
Деман
17
Франсис
24
Сомерс
9
Данке
18
Уэда
4-1-2-2-1
22
Миньоле
3
Одои
13
Хендри
21
Силла
5
Мейер
25
Онидика
20
Ванакен
70
Ланг
17
Бьюкенан
9
Хутгла
94
Нильсен
24
Сомерс
8
Декостер
8
Декостер
24
Сомерс
9
Данке
28
ван дер Брюгген
28
ван дер Брюгген
9
Данке
34
Ванхутте
10
Хотич
10
Хотич
34
Ванхутте
41
Сике
44
Керер
44
Керер
41
Сике
21
Силла
44
Мехеле
44
Мехеле
21
Силла
5
Мейер
22
Мата
22
Мата
5
Мейер
25
Онидика
14
Соуа
14
Соуа
25
Онидика
17
Бьюкенан
7
Нуса
7
Нуса
17
Бьюкенан
9
Хутгла
11
Яремчук
11
Яремчук
9
Хутгла
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Брюгге
24
Jean Marcelin
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
39
Джозеф Барсик
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Матс Ритс
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
Главный тренер
Карл Хефкенс
Остались в запасе
24
Jean Marcelin
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
17
Варлесон
ЦФ
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Матс Ритс
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Карл Хефкенс
Статистика матча Серкль Брюгге - Брюгге
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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