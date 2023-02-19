Введите ваш ник на сайте

Серкль Брюгге - Брюгге

19.02.2023, Воскресенье, 15:30 мск Бельгия. Про-Лига, 26 тур Серкль Брюгге - Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
7 тур
2 сентября, пятница 21:45 Брюгге 4:0 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
21 тур
26 декабря, воскресенье 15:30 Серкль Брюгге 2:0 Брюгге
3 тур
6 августа, пятница 21:45 Брюгге 1:1 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
22 тур
28 января, четверг 20:45 Серкль Брюгге 1:2 Брюгге
7 тур
27 сентября, воскресенье 19:15 Брюгге 2:1 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
29 тур
7 марта, суббота 22:00 Брюгге 2:1 Серкль Брюгге
7 тур
14 сентября, суббота 21:30 Серкль Брюгге 0:2 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
25 тур
10 февраля, воскресенье 16:30 Серкль Брюгге 2:2 Брюгге
9 тур
29 сентября, суббота 21:30 Брюгге 4:0 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
23 тур
25 января, воскресенье 20:00 Серкль Брюгге 0:3 Брюгге
4 тур
15 августа, пятница 22:30 Брюгге 1:1 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
30 тур
16 марта, воскресенье 21:00 Брюгге 2:0 Серкль Брюгге
13 тур
31 октября, четверг 23:30 Серкль Брюгге 2:0 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
23 тур
28 февраля, четверг 23:30 Серкль Брюгге 0:3 Брюгге
8 тур
23 сентября, воскресенье 16:30 Брюгге 4:0 Серкль Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
29 тур
18 марта, воскресенье 17:30 Серкль Брюгге 1:2 Брюгге
14 тур
20 ноября, воскресенье 23:30 Брюгге 1:0 Серкль Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
16 тур
21 ноября, воскресенье 22:30 Брюгге 0:1 Серкль Брюгге
3 тур
15 августа, воскресенье 22:30 Серкль Брюгге 3:1 Брюгге
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
20 тур
26 декабря, суббота 00:00 Брюгге 2:1 Серкль Брюгге
5 тур
30 августа, воскресенье 20:00 Серкль Брюгге 2:3 Брюгге
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
...
  • Читайте нас: 