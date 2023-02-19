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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Оуд-Хеверли
Гент - Оуд-Хеверли: обзор матча 19 февраля 2023
Гент
19.02.2023, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Оуд-Хеверли
49'
У. Кюйперс
73'
С. Кумс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Оуд-Хеверли
79'
Замена
С. Кийин
️️️️
М. Аль-Тамари
79'
Замена
Н. Нсинги
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
ГОЛ! 2:0!
С. Кумс
Пас отдал
У. Кюйперс
73'
68'
Замена
E. Toku
️️️️
С. Схрайверс
Замена
Л. Депуатр
️️️️
Д. Орбан
67'
Желтая карточка
Д. Орбан
59'
ГОЛ! 1:0!
У. Кюйперс
Пас отдал
Х. Хонг
49'
47'
Желтая карточка
Х. Мендиль
Замена
М. Фофана
️️️️
Э. Юлсагер
46'
Желтая карточка
Ж. де Сар
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
99
Джифт Орбан
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Гент
33
Дави Руф
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
27
Руне ван ден Берг
ЦП
12
Ноа Де Риддер
ПВ
39
Малик Фофана
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Оуд-Хеверли
29
Нордин Жекерс
ВР
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
26
Emmanuel Toku
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
9
Нашон Нсинги
ЦФ
4-4-2
1
Нарди
25
Нуриу
33
Торунарига
32
Нгаду-Нгаджуй
31
Годо
20
Хонг
4
де Сар
17
Юлсагер
24
Кумс
99
Кюйперс
99
Орбан
3-2-2-3
77
Кожокару
28
Плетинкс
15
27
Патрис
6
Дом
37
Мендиль
24
Де Норре
11
Аль-Тамари
8
Схрайверс
23
Торстейнссон
9
Гонсалес
17
Юлсагер
39
Фофана
39
Фофана
17
Юлсагер
99
Орбан
29
Депуатр
29
Депуатр
99
Орбан
11
Аль-Тамари
13
Кийин
13
Кийин
11
Аль-Тамари
8
Схрайверс
26
26
8
Схрайверс
23
Торстейнссон
9
Нсинги
9
Нсинги
23
Торстейнссон
Остались в запасе
Гент
Оуд-Хеверли
33
Дави Руф
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
27
Руне ван ден Берг
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
12
Ноа Де Риддер
ПВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
29
Нордин Жекерс
ВР
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
Главный тренер
Марк Брис
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
27
Руне ван ден Берг
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
12
Ноа Де Риддер
ПВ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Марк Брис
Статистика матча Гент - Оуд-Хеверли
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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