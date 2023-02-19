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Гент - Оуд-Хеверли

19.02.2023, Воскресенье, 18:00 мск Гент, стадион Геламко Арена Бельгия. Про-Лига, 26 тур Гент - Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
15 тур
30 октября, воскресенье 20:30 Оуд-Хеверли 1:1 Гент
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
34 тур
10 апреля, воскресенье 19:30 Гент 5:0 Оуд-Хеверли
17 тур
4 декабря, суббота 18:15 Оуд-Хеверли 0:1 Гент
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
21 тур
24 января, воскресенье 22:45 Оуд-Хеверли 0:3 Гент
7 тур
26 сентября, суббота 21:45 Гент 2:3 Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
29 тур
4 марта, пятница 22:30 Гент 1:1 Оуд-Хеверли
14 тур
31 октября, суббота 20:00 Оуд-Хеверли 0:2 Гент
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
24 тур
1 февраля, суббота 23:00 Гент 2:0 Оуд-Хеверли
9 тур
28 сентября, суббота 22:00 Оуд-Хеверли 1:1 Гент
Бельгия. Плей-офф (2012/2013)
Финал за участие в Тестматче,
ответный матч		 18 мая, суббота 22:00 Гент 4:1 Оуд-Хеверли
Бельгия. Плей-офф (2012/2013)
Финал за участие в Тестматче,
первый матч		 11 мая, суббота 20:00 Оуд-Хеверли 1:4 Гент
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
18 тур
1 декабря, суббота 23:00 Оуд-Хеверли 1:1 Гент
3 тур
12 августа, воскресенье 20:00 Гент 1:1 Оуд-Хеверли
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
24 тур
4 февраля, суббота 23:00 Оуд-Хеверли 2:3 Гент
9 тур
1 октября, суббота 22:00 Гент 6:1 Оуд-Хеверли
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
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