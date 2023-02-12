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Стандард - Кортрейк

12.02.2023, Воскресенье, 20:30 мск Бельгия. Про-Лига, 25 тур Стандард - Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
6 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Кортрейк 0:1 Стандард
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
32 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Кортрейк 0:1 Стандард
13 тур
30 октября, суббота 19:30 Стандард 1:1 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
18 тур
16 декабря, среда 23:00 Кортрейк 2:1 Стандард
6 тур
20 сентября, воскресенье 17:00 Стандард 2:1 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
24 тур
31 января, пятница 22:30 Кортрейк 3:1 Стандард
5 тур
25 августа, воскресенье 19:00 Стандард 2:1 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
22 тур
19 января, суббота 20:00 Стандард 2:1 Кортрейк
15 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Кортрейк 0:2 Стандард
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
21 тур
27 декабря, среда 22:30 Кортрейк 2:1 Стандард
10 тур
15 октября, воскресенье 15:30 Стандард 3:1 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
25 тур
4 февраля, суббота 20:00 Стандард 0:3 Кортрейк
10 тур
15 октября, суббота 19:00 Кортрейк 3:3 Стандард
Бельгия. Плей-офф (2015/2016), группа A
За место в Лиге Европы, 5 тур
30 апреля, суббота 21:30 Кортрейк 1:0 Стандард
За место в Лиге Европы, 2 тур
10 апреля, воскресенье 21:00 Стандард 1:1 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
16 тур
22 ноября, воскресенье 16:30 Стандард 1:1 Кортрейк
1 тур
25 июля, суббота 19:00 Кортрейк 2:1 Стандард
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
7 тур
10 мая, воскресенье 19:00 Стандард 4:0 Кортрейк
5 тур
28 апреля, вторник 21:30 Кортрейк 3:1 Стандард
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
17 тур
30 ноября, воскресенье 20:00 Стандард 0:2 Кортрейк
2 тур
2 августа, суббота 20:00 Кортрейк 2:3 Стандард
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
21 тур
27 декабря, пятница 23:00 Кортрейк 1:5 Стандард
6 тур
1 сентября, воскресенье 16:30 Стандард 2:0 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
24 тур
25 января, пятница 23:30 Стандард 2:0 Кортрейк
9 тур
30 сентября, воскресенье 20:00 Кортрейк 2:1 Стандард
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 6 тур
28 апреля, суббота 22:30 Стандард 2:0 Кортрейк
Плей-офф, 4 тур
15 апреля, воскресенье 22:30 Кортрейк 1:1 Стандард
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
19 тур
26 декабря, понедельник 21:00 Кортрейк 2:0 Стандард
4 тур
21 августа, воскресенье 22:30 Стандард 3:1 Кортрейк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
20 тур
17 декабря, пятница 22:30 Кортрейк 2:1 Стандард
5 тур
28 августа, суббота 22:00 Стандард 1:0 Кортрейк
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
24 тур
31 января, воскресенье 22:30 Стандард 3:1 Кортрейк
9 тур
26 сентября, суббота 22:00 Кортрейк 0:2 Стандард
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
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