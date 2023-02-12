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Андерлехт - Сент-Труйден

12.02.2023, Воскресенье, 18:00 мск Бельгия. Про-Лига, 25 тур Андерлехт - Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
4 тур
14 августа, воскресенье 14:30 Сент-Труйден 0:3 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
19 тур
14 декабря, вторник 23:00 Андерлехт 2:0 Сент-Труйден
11 тур
17 октября, воскресенье 14:30 Сент-Труйден 2:2 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
34 тур
18 апреля, воскресенье 19:00 Сент-Труйден 0:1 Андерлехт
2 тур
16 августа, воскресенье 19:15 Андерлехт 3:1 Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
11 тур
20 октября, воскресенье 19:00 Андерлехт 4:1 Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
16 тур
25 ноября, воскресенье 20:00 Сент-Труйден 4:2 Андерлехт
9 тур
30 сентября, воскресенье 15:30 Андерлехт 0:0 Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
27 тур
16 февраля, пятница 22:30 Сент-Труйден 1:0 Андерлехт
4 тур
20 августа, воскресенье 15:30 Андерлехт 2:3 Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
22 тур
22 января, воскресенье 20:00 Андерлехт 3:1 Сент-Труйден
3 тур
12 августа, пятница 21:30 Сент-Труйден 0:0 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
24 тур
29 января, пятница 22:30 Сент-Труйден 1:2 Андерлехт
9 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Андерлехт 1:0 Сент-Труйден
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
29 тур
18 марта, воскресенье 17:30 Сент-Труйден 2:2 Андерлехт
14 тур
20 ноября, воскресенье 21:00 Андерлехт 3:1 Сент-Труйден
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
25 тур
5 февраля, суббота 22:00 Андерлехт 2:0 Сент-Труйден
6 тур
10 сентября, пятница 22:30 Сент-Труйден 0:2 Андерлехт
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 10 тур
8 мая, суббота 22:00 Андерлехт 2:1 Сент-Труйден
Плей-офф I, 4 тур
9 апреля, пятница 22:30 Сент-Труйден 1:1 Андерлехт
25 тур
6 февраля, суббота 22:00 Андерлехт 1:2 Сент-Труйден
6 тур
12 сентября, суббота 20:00 Сент-Труйден 2:1 Андерлехт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
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