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Оуд-Хеверли - Сент-Труйден

28.01.2023, Суббота, 20:15 мск Левен, стадион Ден Дриф Бельгия. Про-Лига, 23 тур Оуд-Хеверли - Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
14 тур
22 октября, суббота 19:15 Сент-Труйден 0:0 Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
28 тур
20 февраля, воскресенье 23:00 Сент-Труйден 2:0 Оуд-Хеверли
12 тур
24 октября, воскресенье 22:00 Оуд-Хеверли 4:1 Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
20 тур
17 января, воскресенье 22:45 Сент-Труйден 3:1 Оуд-Хеверли
13 тур
23 ноября, понедельник 22:45 Оуд-Хеверли 2:2 Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
21 тур
26 декабря, суббота 22:30 Сент-Труйден 2:2 Оуд-Хеверли
6 тур
29 августа, суббота 19:00 Оуд-Хеверли 1:0 Сент-Труйден
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
30 тур
21 марта, среда 23:30 Оуд-Хеверли 3:1 Сент-Труйден
15 тур
26 ноября, суббота 23:00 Сент-Труйден 2:1 Оуд-Хеверли
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
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