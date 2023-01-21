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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Оуд-Хеверли
Юнион СЖ - Оуд-Хеверли: обзор матча 21 января 2023
Юнион СЖ
21.01.2023, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Оуд-Хеверли
78'
Г. Нильссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Оуд-Хеверли
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
Л. Амани
90'
+2
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Г. Нильссон
83'
81'
Замена
С. Кийин
️️️️
С. Схрайверс
81'
Замена
М. Аль-Тамари
️️️️
Т. Вльетинк
ГОЛ! 1:0!
Г. Нильссон
78'
69'
Желтая карточка
Ф. Рикка
Замена
Л. Лапуссен
️️️️
С. Адингра
65'
Желтая карточка
К. Берджесс
62'
34'
Желтая карточка
С. Схрайверс
25'
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
9
Нашон Нсинги
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Юнион СЖ
31
Arthur De Bolle
ВР
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
3
Виктор Боне
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
Оуд-Хеверли
29
Нордин Жекерс
ВР
38
Ореган Раве
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
3-4-1-2
1
Морис
27
Кандусс
16
Берджесс
28
Мачида
2
Ньивкоп
44
Линен
10
Амани
10
Теума
7
Адингра
22
Бонифаци
9
Нильссон
3-2-1-3
77
Кожокару
16
Рикка
15
77
Вльетинк
6
Дом
27
Патрис
24
Де Норре
23
Торстейнссон
8
Схрайверс
9
Нсинги
10
Амани
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
10
Амани
9
Нильссон
21
Пуэртас
21
Пуэртас
9
Нильссон
7
Адингра
94
Лапуссен
94
Лапуссен
7
Адингра
77
Вльетинк
11
Аль-Тамари
11
Аль-Тамари
77
Вльетинк
8
Схрайверс
13
Кийин
13
Кийин
8
Схрайверс
Остались в запасе
Юнион СЖ
Оуд-Хеверли
31
Arthur De Bolle
ВР
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
3
Виктор Боне
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Карел Герартс
29
Нордин Жекерс
ВР
38
Ореган Раве
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
33
Кристиян Малинов
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Остались в запасе
31
Arthur De Bolle
ВР
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
3
Виктор Боне
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Каспер Терхо
ПВ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
38
Ореган Раве
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
33
Кристиян Малинов
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Главный тренер
Марк Брис
Статистика матча Юнион СЖ - Оуд-Хеверли
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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