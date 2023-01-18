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Андерлехт - Зюлте-Варегем

18.01.2023, Среда, 22:45 мск Бельгия. Про-Лига, 21 тур Андерлехт - Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
13 тур
20 октября, четверг 21:45 Зюлте-Варегем 3:2 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
27 тур
12 февраля, суббота 22:45 Зюлте-Варегем 1:2 Андерлехт
17 тур
5 декабря, воскресенье 18:00 Андерлехт 3:2 Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
27 тур
21 марта, воскресенье 20:15 Андерлехт 4:1 Зюлте-Варегем
15 тур
4 декабря, пятница 22:45 Зюлте-Варегем 2:2 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
29 тур
7 марта, суббота 22:00 Андерлехт 7:0 Зюлте-Варегем
15 тур
8 ноября, пятница 22:30 Зюлте-Варегем 1:2 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
25 тур
10 февраля, воскресенье 20:00 Андерлехт 0:0 Зюлте-Варегем
10 тур
7 октября, воскресенье 15:30 Зюлте-Варегем 1:2 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
29 тур
3 марта, суббота 22:00 Зюлте-Варегем 2:3 Андерлехт
12 тур
25 октября, среда 21:30 Андерлехт 2:0 Зюлте-Варегем
Бельгия. Плей-офф (2016/2017)
7 тур
7 мая, воскресенье 19:00 Андерлехт 2:0 Зюлте-Варегем
1 тур
31 марта, пятница 21:30 Зюлте-Варегем 1:2 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
26 тур
12 февраля, воскресенье 16:30 Андерлехт 4:2 Зюлте-Варегем
15 тур
20 ноября, воскресенье 16:30 Зюлте-Варегем 3:2 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2015/2016), группа C
10 тур
22 мая, воскресенье 15:30 Андерлехт 2:0 Зюлте-Варегем
2 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Зюлте-Варегем 1:2 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
26 тур
13 февраля, суббота 22:00 Андерлехт 3:0 Зюлте-Варегем
11 тур
18 октября, воскресенье 19:00 Зюлте-Варегем 0:4 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
24 тур
1 февраля, воскресенье 20:00 Андерлехт 0:0 Зюлте-Варегем
9 тур
27 сентября, суббота 20:00 Зюлте-Варегем 0:2 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа A
9 тур
15 мая, четверг 22:30 Зюлте-Варегем 1:2 Андерлехт
4 тур
15 апреля, вторник 22:30 Андерлехт 0:0 Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
21 тур
26 декабря, четверг 21:00 Андерлехт 1:0 Зюлте-Варегем
6 тур
1 сентября, воскресенье 20:00 Зюлте-Варегем 4:3 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа A
10 тур
19 мая, воскресенье 16:30 Андерлехт 1:1 Зюлте-Варегем
5 тур
21 апреля, воскресенье 22:30 Зюлте-Варегем 2:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
23 тур
27 февраля, среда 23:00 Андерлехт 0:1 Зюлте-Варегем
8 тур
22 сентября, суббота 20:00 Зюлте-Варегем 2:3 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
30 тур
21 марта, среда 23:30 Андерлехт 2:1 Зюлте-Варегем
15 тур
26 ноября, суббота 21:00 Зюлте-Варегем 2:3 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
18 тур
5 декабря, воскресенье 20:00 Зюлте-Варегем 1:2 Андерлехт
5 тур
28 августа, суббота 22:00 Андерлехт 0:0 Зюлте-Варегем
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 8 тур
30 апреля, пятница 22:30 Зюлте-Варегем 0:0 Андерлехт
Плей-офф I, 1 тур
28 марта, воскресенье 22:30 Андерлехт 6:0 Зюлте-Варегем
21 тур
30 декабря, среда 22:30 Андерлехт 2:1 Зюлте-Варегем
4 тур
22 августа, суббота 22:00 Зюлте-Варегем 0:2 Андерлехт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
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