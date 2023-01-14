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Эйпен - Сент-Труйден

14.01.2023, Суббота, 20:15 мск Бельгия. Про-Лига, 20 тур Эйпен - Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
10 тур
2 октября, воскресенье 22:00 Сент-Труйден 0:1 Эйпен
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
21 тур
27 декабря, понедельник 23:00 Сент-Труйден 2:0 Эйпен
4 тур
14 августа, суббота 19:30 Эйпен 2:1 Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
28 тур
28 февраля, воскресенье 22:45 Сент-Труйден 0:2 Эйпен
4 тур
29 августа, суббота 17:15 Эйпен 1:1 Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
25 тур
8 февраля, суббота 22:00 Сент-Труйден 5:2 Эйпен
6 тур
31 августа, суббота 19:00 Эйпен 0:2 Сент-Труйден
Бельгия. Плей-офф (2018/2019)
За место в Лиге Европы, 8 тур
12 мая, воскресенье 21:00 Сент-Труйден 2:2 Эйпен
За место в Лиге Европы, 5 тур
20 апреля, суббота 21:30 Эйпен 1:1 Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
24 тур
3 февраля, воскресенье 22:00 Сент-Труйден 4:1 Эйпен
15 тур
10 ноября, суббота 22:00 Эйпен 1:4 Сент-Труйден
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
За место в Лиге Европы, 7 тур
5 мая, суббота 21:00 Эйпен 3:1 Сент-Труйден
За место в Лиге Европы, 5 тур
21 апреля, суббота 21:00 Сент-Труйден 2:3 Эйпен
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
19 тур
16 декабря, суббота 22:00 Эйпен 0:0 Сент-Труйден
14 тур
4 ноября, суббота 22:00 Сент-Труйден 4:4 Эйпен
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
29 тур
4 марта, суббота 22:00 Сент-Труйден 2:1 Эйпен
14 тур
5 ноября, суббота 22:00 Эйпен 4:2 Сент-Труйден
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
26 тур
12 февраля, суббота 22:00 Сент-Труйден 1:1 Эйпен
11 тур
16 октября, суббота 22:00 Эйпен 6:0 Сент-Труйден
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
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