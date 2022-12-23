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Мехелен - Серкль Брюгге

23.12.2022, Пятница, 22:30 мск Бельгия. Про-Лига, 18 тур Мехелен - Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
4 тур
13 августа, суббота 19:15 Серкль Брюгге 0:0 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
29 тур
26 февраля, суббота 20:30 Мехелен 2:2 Серкль Брюгге
16 тур
27 ноября, суббота 20:30 Серкль Брюгге 3:1 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
24 тур
6 февраля, суббота 20:30 Серкль Брюгге 0:1 Мехелен
3 тур
22 августа, суббота 19:30 Мехелен 2:3 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
25 тур
8 февраля, суббота 22:00 Серкль Брюгге 3:2 Мехелен
4 тур
17 августа, суббота 21:00 Мехелен 3:1 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
30 тур
15 марта, воскресенье 16:30 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен
15 тур
8 ноября, суббота 22:00 Мехелен 1:1 Серкль Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа C
6 тур
3 мая, суббота 22:00 Мехелен 2:0 Серкль Брюгге
2 тур
5 апреля, суббота 20:00 Серкль Брюгге 0:1 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
27 тур
22 февраля, суббота 23:00 Серкль Брюгге 3:2 Мехелен
10 тур
5 октября, суббота 22:00 Мехелен 1:2 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
26 тур
9 февраля, суббота 23:00 Мехелен 2:0 Серкль Брюгге
11 тур
20 октября, суббота 22:00 Серкль Брюгге 1:2 Мехелен
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа C
Плей-офф, 6 тур
5 мая, суббота 22:00 Серкль Брюгге 3:1 Мехелен
Плей-офф, 1 тур
31 марта, суббота 22:00 Мехелен 0:3 Серкль Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
25 тур
11 февраля, суббота 23:00 Серкль Брюгге 1:0 Мехелен
10 тур
15 октября, суббота 22:00 Мехелен 1:2 Серкль Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф II A, 4 тур
23 апреля, суббота 22:00 Серкль Брюгге 3:1 Мехелен
Плей-офф II A, 3 тур
16 апреля, суббота 22:00 Мехелен 0:0 Серкль Брюгге
25 тур
5 февраля, суббота 22:00 Серкль Брюгге 0:1 Мехелен
8 тур
22 сентября, среда 22:30 Мехелен 2:2 Серкль Брюгге
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф II - A, 4 тур
14 апреля, среда 22:30 Серкль Брюгге 2:1 Мехелен
Плей-офф II - A, 3 тур
10 апреля, суббота 22:00 Мехелен 1:0 Серкль Брюгге
24 тур
30 января, суббота 22:00 Мехелен 1:2 Серкль Брюгге
9 тур
28 сентября, понедельник 22:30 Серкль Брюгге 1:0 Мехелен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 29 21 4 4 68:29 +39 67
2. Юнион СЖ 29 19 5 5 59:35 +24 62
3. Антверпен 29 18 6 5 53:24 +29 60
4. Брюгге 29 13 10 6 49:35 +14 49
5. Гент 29 14 6 9 53:34 +19 48
6. Вестерло 29 13 6 10 56:48 +8 45
7. Стандард 29 13 6 10 44:39 +5 45
8. Шарлеруа 29 12 5 12 36:38 -2 41
9. Серкль Брюгге 29 10 10 9 40:40 0 40
10. Андерлехт 29 11 6 12 43:36 +7 39
11. Оуд-Хеверли 29 10 9 10 44:41 +3 39
12. Сент-Труйден 29 9 9 11 28:33 -5 36
13. Мехелен 29 9 6 14 38:52 -14 33
14. Эйпен 29 7 6 16 39:59 -20 27
15. Кортрейк 29 7 6 16 34:54 -20 27
16. Остенде 29 6 6 17 33:61 -28 24
17. Зюлте-Варегем 29 5 8 16 39:67 -28 23
18. Серен 29 5 4 20 25:56 -31 19
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