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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 16 февраля 2010
Ноттингем Форест
16.02.2010, вторник, 22:45
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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