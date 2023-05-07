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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Ювентус
Аталанта - Ювентус: обзор матча 07 мая 2023
Аталанта
07.05.2023, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
56'
С. Айлинг
90+9'
Д. Влахович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Ювентус
90'
+10
Желтая карточка
Д. Влахович
90'
+9
ГОЛ! 0:2!
Д. Влахович
Пас отдал
Ф. Кьеза
Желтая карточка
Й. Меле
90'
+1
82'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
А. Ди Мария
82'
Замена
Ф. Костич
️️️️
С. Айлинг
Замена
Б. Соппи
️️️️
Ж. Бога
65'
65'
Замена
Д. Влахович
️️️️
А. Милик
65'
Замена
П. Погба
️️️️
Н. Фаджоли
62'
Желтая карточка
А. Рабьо
Замена
Л. Муриэль
️️️️
М. Пашалич
60'
56'
ГОЛ! 0:1!
С. Айлинг
Замена
Ж. Бога
️️️️
Эдерсон
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
2
Марко Палестра
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
3-4-1-1-1
57
Спортиелло
2
Толой
19
Джимсити
42
Скальвини
21
Меле
15
де Рон
8
Коопмейнерс
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
8
Пашалич
91
Сапата
3-1-2-3-1
13
Щесны
13
Данило
24
Ругани
26
Сандро
5
Локателли
7
Куадрадо
12
Рабьо
11
Ди Мария
29
Фаджоли
16
Айлинг
30
Милик
Бога
2
Соппи
2
Соппи
Бога
13
Эдерсон
13
Бога
13
Бога
13
Эдерсон
8
Пашалич
10
Муриэль
10
Муриэль
8
Пашалич
11
Ди Мария
14
Кьеза
14
Кьеза
11
Ди Мария
29
Фаджоли
8
Погба
8
Погба
29
Фаджоли
16
Айлинг
18
Костич
18
Костич
16
Айлинг
30
Милик
28
Влахович
28
Влахович
30
Милик
Остались в запасе
Аталанта
Ювентус
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
2
Марко Палестра
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
2
Марко Палестра
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Аталанта - Ювентус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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