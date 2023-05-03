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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Фиорентина
Салернитана - Фиорентина: обзор матча 03 мая 2023
Салернитана
03.05.2023, среда, 19:00
Италия. Серия А, 33 тур
3 : 3
Завершен
Фиорентина
10'
Б. Диа
59'
Б. Диа
81'
Б. Диа (П)
36'
Н. Гонсалес
71'
Н. Иконе
84'
К. Бираги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Фиорентина
90'
+4
Желтая карточка
А. Дункан
Замена
Ж. Самбья
️️️️
П. Маццокки
90'
+2
Желтая карточка
Д. Брадарич
84'
84'
ГОЛ! 3:3!
К. Бираги
82'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
А. Барак
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Б. Диа
81'
71'
ГОЛ! 2:2!
Н. Иконе
Пас отдал
Д. Бонавентура
66'
Замена
А. Дункан
️️️️
Р. Мандрагора
66'
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Кабрал
66'
Замена
Л. Раньери
️️️️
Игор
Замена
Г. Кастанос
️️️️
Д. Маджоре
61'
Замена
Т. Вилена
️️️️
Э. Бохинен
61'
60'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Г. Кастровилли
ГОЛ! 2:1!
Б. Диа
Пас отдал
Э. Ботхейм
59'
55'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Желтая карточка
Э. Ботхейм
51'
Желтая карточка
Ф. Данильюк
48'
45'
Желтая карточка
А. Кабрал
43'
Желтая карточка
Г. Кастровилли
40'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
36'
ГОЛ! 1:1!
Н. Гонсалес
Пас отдал
Додо
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
Н. Гьембер
14'
ГОЛ! 1:0!
Б. Диа
Пас отдал
Д. Брадарич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
72
Антонин Барак
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
3-2-3-2
13
Очоа
5
Ловато
23
Гьембер
5
Пирола
6
Брадарич
2
Маццокки
32
Бохинен
29
Кулибали
18
Маджоре
22
Диа
22
Ботхейм
4-1-1-3-1
1
Террачиано
17
Додо
28
Мартинес
44
Игор
3
Бираги
8
Мандрагора
8
Кастровилли
93
Иконе
72
Барак
31
Гонсалес
19
Кабрал
23
Гьембер
24
Данильюк
24
Данильюк
23
Гьембер
2
Маццокки
10
Самбья
10
Самбья
2
Маццокки
32
Бохинен
52
Вилена
52
Вилена
32
Бохинен
18
Маджоре
20
Кастанос
20
Кастанос
18
Маджоре
44
Игор
20
Раньери
20
Раньери
44
Игор
8
Мандрагора
32
Дункан
32
Дункан
8
Мандрагора
8
Кастровилли
7
Бонавентура
7
Бонавентура
8
Кастровилли
72
Барак
23
Соттиль
23
Соттиль
72
Барак
19
Кабрал
9
Йович
9
Йович
19
Кабрал
Остались в запасе
Салернитана
Фиорентина
19
Винченцо Фьорилло
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
31
Микеле Черофолини
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Салернитана - Фиорентина
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
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