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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Салернитана
Торино - Салернитана: обзор матча 16 апреля 2023
Торино
16.04.2023, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Салернитана
57'
А. Санабрия
9'
Т. Вилена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Салернитана
Замена
Я. Карамо
️️️️
Н. Радоньич
82'
Замена
Д. Сек
️️️️
А. Миранчук
82'
81'
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
Б. Диа
77'
Замена
М. Ловато
️️️️
Н. Гьембер
68'
Желтая карточка
Н. Гьембер
58'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
К. Пентек
58'
Замена
Э. Бохинен
️️️️
Х. Николусси Кавилья
58'
Замена
У. Троост-Эконг
️️️️
Ф. Данильюк
ГОЛ! 1:1!
А. Санабрия
Пас отдал
А. Миранчук
57'
Замена
В. Лазаро
️️️️
У. Синго
56'
Замена
Н. Влашич
️️️️
С. Риччи
38'
9'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вилена
Пас отдал
К. Пентек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Торино
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
72
Андреа Соррентино
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
90
Синго
26
Джиджи
4
Буонджорно
15
Родригес
23
Войвода
21
Риччи
20
Илич
28
Радоньич
59
Миранчук
19
Санабрия
4-4-2
13
Очоа
24
Данильюк
23
Гьембер
5
Пирола
6
Брадарич
87
Кандрева
52
Вилена
20
Кастанос
41
Кавилья
22
Диа
9
Пентек
90
Синго
19
Лазаро
19
Лазаро
90
Синго
21
Риччи
45
Влашич
45
Влашич
21
Риччи
28
Радоньич
14
Карамо
14
Карамо
28
Радоньич
59
Миранчук
19
Сек
19
Сек
59
Миранчук
23
Гьембер
5
Ловато
5
Ловато
23
Гьембер
24
Данильюк
5
Троост-Эконг
5
Троост-Эконг
24
Данильюк
41
Кавилья
32
Бохинен
32
Бохинен
41
Кавилья
9
Пентек
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
9
Пентек
22
Диа
22
Ботхейм
22
Ботхейм
22
Диа
Остались в запасе
Торино
Салернитана
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
55
Луиджи Сепе
ВР
72
Андреа Соррентино
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
72
Андреа Соррентино
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Торино - Салернитана
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
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