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Сассуоло - Ювентус

16.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Италия. Серия А, 30 тур Сассуоло - Ювентус
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Италия. Серия А (2022/2023)
1 тур
15 августа, понедельник 21:45 Ювентус 3:0 Сассуоло
Италия. Серия А (2021/2022)
34 тур
25 апреля, понедельник 21:45 Сассуоло 1:2 Ювентус
10 тур
27 октября, среда 19:30 Ювентус 1:2 Сассуоло
Италия. Кубок (2021/2022)
1/4 финала
10 февраля, четверг 23:00 Ювентус 2:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2020/2021)
36 тур
12 мая, среда 21:45 Сассуоло 1:3 Ювентус
17 тур
10 января, воскресенье 22:45 Ювентус 3:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2019/2020)
33 тур
15 июля, среда 22:45 Сассуоло 3:3 Ювентус
14 тур
1 декабря, воскресенье 14:30 Ювентус 2:2 Сассуоло
Италия. Серия А (2018/2019)
23 тур
10 февраля, воскресенье 20:00 Сассуоло 0:3 Ювентус
4 тур
16 сентября, воскресенье 16:00 Ювентус 2:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2017/2018)
23 тур
4 февраля, воскресенье 17:00 Ювентус 7:0 Сассуоло
4 тур
17 сентября, воскресенье 13:30 Сассуоло 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
22 тур
29 января, воскресенье 17:00 Сассуоло 0:2 Ювентус
3 тур
10 сентября, суббота 19:00 Ювентус 3:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2015/2016)
29 тур
11 марта, пятница 22:45 Ювентус 1:0 Сассуоло
10 тур
28 октября, среда 22:45 Сассуоло 1:0 Ювентус
Италия. Серия А (2014/2015)
26 тур
9 марта, понедельник 23:00 Ювентус 1:0 Сассуоло
7 тур
18 октября, суббота 22:45 Сассуоло 1:1 Ювентус
Трофео ТИМ 2014

23 августа, суббота 23:45 Ювентус 1:0 Сассуоло
Италия. Серия А (2013/2014)
35 тур
28 апреля, понедельник 22:45 Сассуоло 1:3 Ювентус
16 тур
15 декабря, воскресенье 21:30 Ювентус 4:0 Сассуоло
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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