Введите ваш ник на сайте

Рома - Удинезе

16.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Италия. Серия А, 30 тур Рома - Удинезе
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Италия. Серия А (2022/2023)
5 тур
4 сентября, воскресенье 21:45 Удинезе 4:0 Рома
Италия. Серия А (2021/2022)
29 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Удинезе 1:1 Рома
5 тур
23 сентября, четверг 21:45 Рома 1:0 Удинезе
Италия. Серия А (2020/2021)
22 тур
14 февраля, воскресенье 14:30 Рома 3:0 Удинезе
3 тур
3 октября, суббота 21:45 Удинезе 0:1 Рома
Италия. Серия А (2019/2020)
29 тур
2 июля, четверг 22:45 Рома 0:2 Удинезе
10 тур
30 октября, среда 23:00 Удинезе 0:4 Рома
Италия. Серия А (2018/2019)
32 тур
13 апреля, суббота 19:00 Рома 1:0 Удинезе
13 тур
24 ноября, суббота 17:00 Удинезе 1:0 Рома
Италия. Серия А (2017/2018)
25 тур
17 февраля, суббота 17:00 Удинезе 0:2 Рома
6 тур
23 сентября, суббота 16:00 Рома 3:1 Удинезе
Италия. Серия А (2016/2017)
20 тур
15 января, воскресенье 17:00 Удинезе 0:1 Рома
1 тур
20 августа, суббота 19:00 Рома 4:0 Удинезе
Италия. Серия А (2015/2016)
29 тур
13 марта, воскресенье 17:00 Удинезе 1:2 Рома
10 тур
28 октября, среда 22:45 Рома 3:1 Удинезе
Италия. Серия А (2014/2015)
36 тур
17 мая, воскресенье 21:45 Рома 2:1 Удинезе
17 тур
6 января, вторник 14:30 Удинезе 0:1 Рома
Италия. Серия А (2013/2014)
28 тур
17 марта, понедельник 23:59 Рома 3:2 Удинезе
9 тур
27 октября, воскресенье 18:00 Удинезе 0:1 Рома
Италия. Серия А (2012/2013)
28 тур
9 марта, суббота 23:45 Удинезе 1:1 Рома
9 тур
28 октября, воскресенье 23:45 Рома 2:3 Удинезе
Италия. Серия А (2011/2012)
32 тур
11 апреля, среда 22:45 Рома 3:1 Удинезе
13 тур
25 ноября, пятница 23:45 Удинезе 2:0 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
32 тур
9 апреля, суббота 22:45 Удинезе 1:2 Рома
13 тур
20 ноября, суббота 20:00 Рома 2:0 Удинезе
Италия. Серия А (2009/2010)
29 тур
20 марта, суббота 22:45 Рома 4:2 Удинезе
10 тур
28 октября, среда 22:45 Удинезе 2:1 Рома
Италия. Серия А (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 18:00 Рома 1:1 Удинезе
8 тур
26 октября, воскресенье 17:00 Удинезе 3:1 Рома
Италия. Серия А (2007/2008)
33 тур
13 апреля, воскресенье 17:00 Удинезе 1:3 Рома
14 тур
2 декабря, воскресенье 17:00 Рома 2:1 Удинезе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
(подробнее)
...
  • Читайте нас: 