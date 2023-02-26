Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Монца
Салернитана - Монца: обзор матча 26 февраля 2023
Салернитана
26.02.2023, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
3 : 0
Завершен
Монца
52'
Л. Кулибали
66'
Г. Кастанос
71'
А. Кандрева
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Монца
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
А. Кандрева
90'
+1
87'
Вторая желтая
Д. Донати
85'
Замена
А. Колпани
️️️️
П. Мари
78'
Желтая карточка
Д. Донати
Замена
Х. Николусси Кавилья
️️️️
Г. Кастанос
75'
75'
Замена
Ф. Раноккья
️️️️
Д. Капрари
Замена
М. Ловато
️️️️
Н. Гьембер
74'
ГОЛ! 3:0!
А. Кандрева
71'
Желтая карточка
Г. Кастанос
68'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кастанос
66'
65'
Замена
️️️️
Л. Калдирола
Замена
Д. Маджоре
️️️️
Д. Чрнигой
65'
Замена
П. Маццокки
️️️️
Ж. Самбья
65'
62'
Желтая карточка
П. Мари
ГОЛ! 1:0!
Л. Кулибали
Пас отдал
А. Кандрева
52'
48'
Желтая карточка
Л. Калдирола
46'
Замена
️️️️
К. Гюткьяер
46'
Замена
Д. Донати
️️️️
С. Сенси
Желтая карточка
Д. Чрнигой
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
46
Дани Мота
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Монца
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
28
Андреа Колпани
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
4-4-2
55
Сепе
6
Брадарич
24
Данильюк
5
Пирола
23
Гьембер
29
Кулибали
32
Бохинен
52
Вилена
87
Кандрева
9
Пентек
90
Бонаццоли
4-1-2-3
20
Ди Грегорио
4
Иццо
5
Калдирола
4
Мари
30
Аугусто
8
Сенси
26
Чиурриа
32
Пессина
37
Петанья
10
Капрари
46
Мота
23
Гьембер
5
Ловато
5
Ловато
23
Гьембер
10
Самбья
10
Самбья
Самбья
2
Маццокки
2
Маццокки
Самбья
20
Кастанос
20
Кастанос
Кастанос
41
Кавилья
41
Кавилья
Кастанос
Чрнигой
18
Маджоре
18
Маджоре
Чрнигой
89
Чрнигой
89
Чрнигой
87
Кандрева
22
Ботхейм
22
Ботхейм
87
Кандрева
8
Сенси
2
Донати
2
Донати
8
Сенси
4
Мари
28
Колпани
28
Колпани
4
Мари
10
Капрари
10
Раноккья
10
Раноккья
10
Капрари
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
Остались в запасе
Салернитана
Монца
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
39
Антонио Иерволино
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
51
Андреа Барберис
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
39
Антонио Иерволино
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
51
Андреа Барберис
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Салернитана - Монца
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Ареки
Новости команд
Все
Салернитана
Монца
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
2024.05.25 23:46
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
2024.05.12 21:03
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
2024.05.12 15:20
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
2024.05.12 09:13
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
2024.05.06 20:59
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+