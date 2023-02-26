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Материалы

Болонья - Интер

26.02.2023, Воскресенье, 14:30 мск Каскелен, стадион 10 лет независимости РК Трансляция: Матч! Футбол 1 Италия. Серия А, 24 тур Болонья - Интер
Италия. Серия А (2022/2023)
14 тур
9 ноября, среда 22:45 Интер 6:1 Болонья
Италия. Серия А (2021/2022)
20 тур
27 апреля, среда 21:15 Болонья 2:1 Интер
4 тур
18 сентября, суббота 19:00 Интер 6:1 Болонья
Италия. Серия А (2020/2021)
29 тур
3 апреля, суббота 21:45 Болонья 0:1 Интер
10 тур
5 декабря, суббота 22:45 Интер 3:1 Болонья
Италия. Серия А (2019/2020)
30 тур
5 июля, воскресенье 18:15 Интер 1:2 Болонья
11 тур
2 ноября, суббота 20:00 Болонья 1:2 Интер
Италия. Серия А (2018/2019)
22 тур
3 февраля, воскресенье 20:00 Интер 0:1 Болонья
3 тур
1 сентября, суббота 19:00 Болонья 0:3 Интер
Италия. Серия А (2017/2018)
24 тур
11 февраля, воскресенье 17:00 Интер 2:1 Болонья
5 тур
19 сентября, вторник 21:45 Болонья 1:1 Интер
Италия. Серия А (2016/2017)
25 тур
19 февраля, воскресенье 14:30 Болонья 0:1 Интер
6 тур
25 сентября, воскресенье 16:00 Интер 1:1 Болонья
Италия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
17 января, вторник 23:00 Интер 3:2 Болонья
Италия. Серия А (2015/2016)
29 тур
12 марта, суббота 22:45 Интер 2:1 Болонья
10 тур
27 октября, вторник 22:45 Болонья 0:1 Интер
Италия. Серия А (2013/2014)
32 тур
5 апреля, суббота 22:45 Интер 2:2 Болонья
13 тур
24 ноября, воскресенье 23:45 Болонья 1:1 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
28 тур
10 марта, воскресенье 23:45 Интер 0:1 Болонья
9 тур
28 октября, воскресенье 18:00 Болонья 1:3 Интер
Италия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
15 января, вторник 23:59 Интер 3:2 Болонья
Италия. Серия А (2011/2012)
24 тур
17 февраля, пятница 23:45 Интер 0:3 Болонья
5 тур
24 сентября, суббота 20:00 Болонья 1:3 Интер
Италия. Серия А (2010/2011)
20 тур
15 января, суббота 22:45 Интер 4:1 Болонья
1 тур
30 августа, понедельник 22:45 Болонья 0:0 Интер
Италия. Серия А (2009/2010)
32 тур
3 апреля, суббота 17:00 Интер 3:0 Болонья
13 тур
21 ноября, суббота 20:00 Болонья 1:3 Интер
Италия. Серия А (2008/2009)
25 тур
21 февраля, суббота 18:00 Болонья 1:2 Интер
6 тур
4 октября, суббота 22:30 Интер 2:1 Болонья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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