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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Фиорентина
Ювентус - Фиорентина: обзор матча 12 февраля 2023
Ювентус
12.02.2023, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
34'
А. Рабьо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Фиорентина
Желтая карточка
М. Кен
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Костич
88'
Желтая карточка
Бремер
85'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Ф. Кьеза
83'
80'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Д. Бонавентура
80'
Замена
А. Терзич
️️️️
Додо
80'
Замена
А. Кабрал
️️️️
Н. Гонсалес
Замена
Н. Фаджоли
️️️️
А. Ди Мария
76'
66'
Замена
Л. Йович
️️️️
Н. Иконе
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Влахович
65'
61'
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
А. Дункан
48'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
ГОЛ! 1:0!
А. Рабьо
Пас отдал
А. Ди Мария
34'
31'
Желтая карточка
А. Дункан
Желтая карточка
А. Сандро
19'
Желтая карточка
А. Рабьо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Энцо Барренечеа
ОП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Фиорентина
46
Сальваторе Сиригу
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
19
Артур Кабрал
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Щесны
26
Сандро
13
Данило
3
Бремер
22
Де Шильо
5
Локателли
12
Рабьо
18
Костич
14
Кьеза
11
Ди Мария
28
Влахович
4-3-2-1
1
Террачиано
17
Додо
20
Раньери
31
Миленкович
3
Бираги
7
Бонавентура
4
Амрабат
32
Дункан
93
Иконе
31
Гонсалес
8
Куаме
14
Кьеза
5
Паредес
5
Паредес
14
Кьеза
11
Ди Мария
29
Фаджоли
29
Фаджоли
11
Ди Мария
28
Влахович
9
Кен
9
Кен
28
Влахович
17
Додо
3
Терзич
3
Терзич
17
Додо
32
Дункан
8
Кастровилли
8
Кастровилли
32
Дункан
7
Бонавентура
17
Сапонара
17
Сапонара
7
Бонавентура
31
Гонсалес
19
Кабрал
19
Кабрал
31
Гонсалес
93
Иконе
9
Йович
9
Йович
93
Иконе
Остались в запасе
Ювентус
Фиорентина
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
46
Сальваторе Сиригу
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Ювентус - Фиорентина
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
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