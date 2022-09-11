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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Салернитана
Ювентус - Салернитана: обзор матча 11 сентября 2022
Ювентус
11.09.2022, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 2
Завершен
Салернитана
51'
Бремер
90+3'
Л. Бонуччи
18'
А. Кандрева
45+4'
К. Пентек (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Салернитана
90'
+10
Замена
Ж. Самбья
️️️️
Т. Вилена
Красная карточка
Х. Куадрадо
90'
+8
Вторая желтая
А. Милик
90'
+5
Пенальти не реализован!
Л. Бонуччи
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Л. Бонуччи
90'
+3
Замена
М. Соуле
️️️️
Х. Куадрадо
85'
Желтая карточка
А. Милик
83'
81'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
Д. Маджоре
81'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
Б. Диа
Замена
Данило
️️️️
Ф. Костич
79'
72'
Желтая карточка
Л. Сепе
Замена
Н. Фаджоли
️️️️
Ф. Миретти
63'
Замена
А. Сандро
️️️️
М. Де Шильо
63'
61'
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
К. Пентек
55'
Желтая карточка
К. Пентек
53'
Желтая карточка
Ф. Фасио
ГОЛ! 1:2!
Бремер
Пас отдал
Ф. Костич
51'
Замена
А. Милик
️️️️
М. Кен
46'
Желтая карточка
Бремер
45'
+4
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Пентек
38'
Желтая карточка
Д. Маджоре
Желтая карточка
М. Кен
32'
Желтая карточка
Л. Паредес
27'
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Кандрева
Пас отдал
П. Маццокки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
3
Бремер
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Мойзе Кен
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
18
Джулио Маджоре
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
12
Джованни Гарофани
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
16
Самуэль Айлинг
ЦФ
Салернитана
71
Якопо Де Маттейс
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Перин
3
Бремер
19
Бонуччи
22
Де Шильо
5
Паредес
22
МакКенни
21
Миретти
7
Куадрадо
18
Костич
28
Влахович
9
Кен
4-4-2
55
Сепе
2
Маццокки
17
Фасио
24
Данильюк
6
Бронн
87
Кандрева
52
Вилена
29
Кулибали
18
Маджоре
22
Диа
9
Пентек
22
Де Шильо
26
Сандро
26
Сандро
22
Де Шильо
18
Костич
13
Данило
13
Данило
18
Костич
21
Миретти
29
Фаджоли
29
Фаджоли
21
Миретти
7
Куадрадо
18
Соуле
18
Соуле
7
Куадрадо
9
Кен
30
Милик
30
Милик
9
Кен
52
Вилена
10
Самбья
10
Самбья
52
Вилена
18
Маджоре
20
Кастанос
20
Кастанос
18
Маджоре
22
Диа
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
22
Диа
9
Пентек
22
Ботхейм
22
Ботхейм
9
Пентек
Остались в запасе
Ювентус
Салернитана
25
Карло Пинсольо
ВР
12
Джованни Гарофани
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
71
Якопо Де Маттейс
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
12
Джованни Гарофани
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЦФ
Остались в запасе
71
Якопо Де Маттейс
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Ювентус - Салернитана
4
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
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