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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Кардифф
Бернли - Кардифф: обзор матча 08 мая 2023
Бернли
08.05.2023, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
3 : 0
Завершен
Кардифф
27'
Д. Браунхилл
31'
Э. Барнс
57'
С. Твайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Кардифф
87'
Желтая карточка
П. Нг
87'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Д. Филоджин
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
А. Аль-Дахил
81'
Замена
Витиньо
️️️️
А. Зарури
81'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Э. Барнс
75'
Замена
Н. Телла
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
70'
Замена
Д. Корк
️️️️
Д. Каллен
70'
65'
Замена
С. Каба
️️️️
К. Уикхэм
65'
Замена
М. Харрис
️️️️
М. Ромео
64'
Желтая карточка
М. Ромео
ГОЛ! 3:0!
С. Твайн
57'
46'
Замена
И. Дэвис
️️️️
Р. Колуилл
46'
Замена
Д. Роллс
️️️️
О. Ожо
Желтая карточка
К. Робертс
36'
ГОЛ! 2:0!
Э. Барнс
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Браунхилл
Пас отдал
А. Зарури
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Райан Уинтл
ОП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
2
Витиньо
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Кардифф
40
Рохан Лутхра
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
32
Джо Роллс
ЦП
34
Эли Кинг
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
4-3-2-1
49
Мурич
22
Матсен
4
Харвуд-Беллис
2
Аль-Дахил
14
Робертс
8
Браунхилл
24
Каллен
7
Гудмундссон
21
Зарури
10
Твайн
35
Барнс
4-1-2-2-1
21
Оллсоп
38
Нг
6
Симпсон
2
Ромео
25
МакГиннес
24
Уинтл
9
Ожо
4
Риномхота
10
Колуилл
11
Филоджин
29
Уикхэм
2
Аль-Дахил
18
Тэйлор
18
Тэйлор
2
Аль-Дахил
21
Зарури
2
Витиньо
2
Витиньо
21
Зарури
24
Каллен
4
Корк
4
Корк
24
Каллен
7
Гудмундссон
23
Телла
23
Телла
7
Гудмундссон
35
Барнс
16
Родригес
16
Родригес
35
Барнс
9
Ожо
32
Роллс
32
Роллс
9
Ожо
11
Филоджин
34
Кинг
34
Кинг
11
Филоджин
2
Ромео
9
Харрис
9
Харрис
2
Ромео
10
Колуилл
39
Дэвис
39
Дэвис
10
Колуилл
29
Уикхэм
9
Каба
9
Каба
29
Уикхэм
Остались в запасе
Бернли
Кардифф
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
40
Рохан Лутхра
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
9
Лайл Фостер
ЦФ
Остались в запасе
40
Рохан Лутхра
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Бернли - Кардифф
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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