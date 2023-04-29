Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Норвич Сити
Вест Бромвич - Норвич Сити: обзор матча 29 апреля 2023
Вест Бромвич
29.04.2023, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 45 тур
2 : 1
Завершен
Норвич Сити
45+1'
К. Таунсенд
56'
Д. Уоллес
41'
Д. Сарджент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Норвич Сити
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Д. Уоллес
90'
+4
Замена
К. Бартли
️️️️
Д. Свифт
85'
81'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Г. Сара
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
К. Грант
76'
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
О. Йокушлу
76'
65'
Замена
Т. Пукки
️️️️
Л. Гиббс
65'
Замена
Д. Роу
️️️️
Маркиньос
65'
Замена
А. Хэйден
️️️️
Я. Серенсен
65'
Замена
А. Айда
️️️️
Х. Цолис
ГОЛ! 2:1!
Д. Уоллес
Пас отдал
К. Таунсенд
56'
53'
Желтая карточка
Л. Гиббс
ГОЛ! 1:1!
К. Таунсенд
45'
+1
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сарджент
Пас отдал
Д. Яннулис
16'
Желтая карточка
С. Бирам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
20
Лайам Гиббс
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Йован Малкольм
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
99
Джон Роу
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
32
Марселино Нуньес
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
4-4-2
1
Палмер
22
Таунсенд
6
Аджайи
33
Питерс
2
Ферлонг
8
Свифт
5
Йокушлу
8
Моламби
17
Уоллес
23
Томас-Асанте
9
Грант
3-2-2-2-1
1
Ганн
3
Ааронс
13
Яннулис
12
Омобамиделе
3
Бирам
18
Серенсен
20
Гиббс
8
Сара
11
Маркиньос
17
Цолис
9
Сарджент
8
Свифт
5
Бартли
5
Бартли
8
Свифт
5
Йокушлу
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
5
Йокушлу
17
Уоллес
8
Ливермор
8
Ливермор
17
Уоллес
9
Грант
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
9
Грант
18
Серенсен
14
Хэйден
14
Хэйден
18
Серенсен
8
Сара
32
Нуньес
32
Нуньес
8
Сара
11
Маркиньос
99
Роу
99
Роу
11
Маркиньос
20
Гиббс
20
Пукки
20
Пукки
20
Гиббс
17
Цолис
33
Айда
33
Айда
17
Цолис
Остались в запасе
Вест Бромвич
Норвич Сити
24
Джошуа Гриффитс
ВР
18
Йован Малкольм
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
23
Тим Крул
ВР
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
18
Йован Малкольм
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Вест Бромвич - Норвич Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Норвич Сити
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+