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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Бернли
Бристоль Сити - Бернли: обзор матча 29 апреля 2023
Бристоль Сити
29.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 2
Завершен
Бернли
60'
Т. Конвей
33'
М. Бенсон
62'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Бернли
Желтая карточка
А. Вайманн
88'
86'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Витиньо
82'
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
Я. Матсен
82'
Замена
Д. Корк
️️️️
М. Бенсон
Замена
Н. Уэллс
️️️️
А. Скотт
70'
67'
Замена
М. Обафеми
️️️️
С. Твайн
62'
ГОЛ! 1:2!
Д. Родригес
Пас отдал
С. Твайн
ГОЛ! 1:1!
Т. Конвей
Пас отдал
А. Вайманн
60'
Замена
М. Сайкс
️️️️
Г. Корник
56'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Э. Кинг
56'
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
Д. Таннер
56'
41'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Л. Фостер
33'
ГОЛ! 0:1!
М. Бенсон
Пас отдал
К. Робертс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
23
Гарри Корник
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
2
Витиньо
ПЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Бристоль Сити
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
4
Джек Корк
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
4-2-1-3
1
О'Лири
3
Принг
3
Нейсмит
26
Винер
19
Таннер
37
Джеймс
10
Кинг
8
Скотт
9
Конвей
11
Белл
23
Корник
3-2-2-2-1
1
Пикок-Фаррел
14
Робертс
4
Харвуд-Беллис
2
Аль-Дахил
2
Витиньо
22
Матсен
8
Браунхилл
24
Каллен
14
Бенсон
10
Твайн
9
Фостер
23
Корник
17
Сайкс
17
Сайкс
23
Корник
19
Таннер
8
Уилльямс
8
Уилльямс
19
Таннер
10
Кинг
18
Вайманн
18
Вайманн
10
Кинг
8
Скотт
21
Уэллс
21
Уэллс
8
Скотт
22
Матсен
18
Тэйлор
18
Тэйлор
22
Матсен
14
Бенсон
4
Корк
4
Корк
14
Бенсон
10
Твайн
21
Обафеми
21
Обафеми
10
Твайн
2
Витиньо
35
Барнс
35
Барнс
2
Витиньо
9
Фостер
16
Родригес
16
Родригес
9
Фостер
Остались в запасе
Бристоль Сити
Бернли
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Пирсон
49
Арьянет Мурич
ВР
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Бристоль Сити - Бернли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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