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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Бирмингем Сити
Миллуолл - Бирмингем Сити: обзор матча 18 апреля 2023
Миллуолл
18.04.2023, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
0 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
28'
Л. Юткевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Бирмингем Сити
Замена
Р. Эсс
️️️️
О. Бурк
86'
Замена
М. Беннетт
️️️️
Т. Брэдшоу
84'
79'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Д. Беллингем
79'
Замена
А. Меджбри
️️️️
Т. Чон
78'
Замена
С. Хоган
️️️️
Л. Юткевич
Замена
К. Стайлс
️️️️
Д. Сэйвилл
75'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
А. Фогльзаммер
75'
61'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Р. Хадра
50'
Желтая карточка
К. Лонг
38'
Замена
Н. Этеридж
️️️️
Д. Радди
34'
Желтая карточка
К. Белик
28'
ГОЛ! 0:1!
Л. Юткевич
Пас отдал
Р. Хадра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
19
Тахит Чон
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Каллум Стайлс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
8
Джордан Джеймс
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
4-2-1-3
25
Лонг
4
Хатчинсон
5
Купер
2
Мэлони
20
МакНамара
16
Митчелл
6
Сэйвилл
9
Флемминг
9
Брэдшоу
7
Бурк
9
Фогльзаммер
4-1-1-2-2
26
Радди
4
Робертс
13
Лонг
32
Фрэнд
2
Колен
5
Белик
7
Бакуна
19
Чон
7
Беллингем
10
Юткевич
30
Хадра
6
Сэйвилл
4
Стайлс
4
Стайлс
6
Сэйвилл
7
Бурк
11
Эсс
11
Эсс
7
Бурк
9
Брэдшоу
10
Беннетт
10
Беннетт
9
Брэдшоу
9
Фогльзаммер
20
Уотмор
20
Уотмор
9
Фогльзаммер
26
Радди
13
Этеридж
13
Этеридж
26
Радди
7
Беллингем
8
Джеймс
8
Джеймс
7
Беллингем
19
Чон
28
Меджбри
28
Меджбри
19
Чон
30
Хадра
10
Грэм
10
Грэм
30
Хадра
10
Юткевич
25
Хоган
25
Хоган
10
Юткевич
Остались в запасе
Миллуолл
Бирмингем Сити
33
Бартош Биалковски
ВР
16
Джейми Шеклтон
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
16
Джейми Шеклтон
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
Остались в запасе
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
Статистика матча Миллуолл - Бирмингем Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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