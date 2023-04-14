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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Норвич Сити
Мидлсбро - Норвич Сити: обзор матча 14 апреля 2023
Мидлсбро
14.04.2023, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
5 : 1
Завершен
Норвич Сити
7'
А. Рэмзи
41'
Х. Хакни
43'
К. Арчер
45+6'
К. Арчер
49'
Ч. Акпом
45'
Д. Сарджент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Норвич Сити
84'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Д. Сарджент
Замена
Д. Барласер
️️️️
Д. Хаусон
84'
Замена
М. Крукс
️️️️
Ч. Акпом
83'
Замена
М. Бола
️️️️
Х. Хакни
83'
70'
Желтая карточка
Я. Серенсен
Замена
И. Джонс
️️️️
М. Форсс
69'
57'
Замена
Д. Роу
️️️️
О. Эрнандес
57'
Замена
С. Бирам
️️️️
Маркиньос
57'
Замена
А. Айда
️️️️
Т. Пукки
56'
Замена
Д. Яннулис
️️️️
С. МакКаллум
ГОЛ! 5:1!
Ч. Акпом
Пас отдал
К. Арчер
49'
ГОЛ! 4:1!
К. Арчер
45'
+6
45'
ГОЛ! 3:1!
Д. Сарджент
ГОЛ! 3:0!
К. Арчер
Пас отдал
А. Моуатт
43'
ГОЛ! 2:0!
Х. Хакни
Пас отдал
М. Форсс
41'
Замена
А. Моуатт
️️️️
А. Рэмзи
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Рэмзи
Пас отдал
К. Арчер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
11
Маркиньос
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
99
Джон Роу
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
32
Марселино Нуньес
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
2-4-1-3
1
Стеффен
17
МакНэйр
2
Смит
3
Гилс
30
Хакни
16
Хаусон
26
Ленихэн
21
Рэмзи
9
Арчер
29
Акпом
88
Форсс
4-2-2-2
1
Ганн
3
Ааронс
18
Серенсен
12
Омобамиделе
3
МакКаллум
8
Сара
20
Гиббс
11
Маркиньос
11
Эрнандес
20
Пукки
9
Сарджент
30
Хакни
16
Бола
16
Бола
30
Хакни
29
Акпом
25
Крукс
25
Крукс
29
Акпом
16
Хаусон
4
Барласер
4
Барласер
16
Хаусон
21
Рэмзи
20
Моуатт
20
Моуатт
21
Рэмзи
88
Форсс
25
Джонс
25
Джонс
88
Форсс
3
МакКаллум
13
Яннулис
13
Яннулис
3
МакКаллум
11
Маркиньос
3
Бирам
3
Бирам
11
Маркиньос
9
Сарджент
32
Нуньес
32
Нуньес
9
Сарджент
11
Эрнандес
99
Роу
99
Роу
11
Эрнандес
20
Пукки
33
Айда
33
Айда
20
Пукки
Остались в запасе
Мидлсбро
Норвич Сити
1
Лайам Робертс
ВР
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
Главный тренер
Майкл Кэррик
23
Майкл МакГоверн
ВР
14
Айзек Хэйден
ОП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
14
Айзек Хэйден
ОП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Мидлсбро - Норвич Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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