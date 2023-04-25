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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Бернли
Блэкберн - Бернли: обзор матча 25 апреля 2023
Блэкберн
25.04.2023, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
0 : 1
Завершен
Бернли
66'
М. Бенсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Бернли
90'
+5
Замена
Д. Родригес
️️️️
А. Зарури
90'
+5
Замена
Т. Харвуд-Беллис
️️️️
Я. Матсен
82'
Желтая карточка
А. Мурич
Замена
Б. Дак
️️️️
Т. Долан
75'
Замена
С. Томас
️️️️
Р. Хеджс
74'
Замена
К. Бриттан
️️️️
Г. Пикеринг
74'
Желтая карточка
С. Шмодикс
70'
66'
ГОЛ! 0:1!
М. Бенсон
Пас отдал
Д. Корк
65'
Желтая карточка
Д. Корк
Желтая карточка
Г. Пикеринг
62'
58'
Замена
М. Бенсон
️️️️
Витиньо
58'
Замена
Д. Корк
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
57'
Желтая карточка
Я. Матсен
53'
Желтая карточка
Д. Каллен
Желтая карточка
Д. Ранкин-Костелло
47'
35'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
20
Адам Уортон
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
24
Тирис Долан
ПВ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
22
Ян Матсен
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
23
Брэдли Дак
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
9
Гарри Леонард
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
9
Лайл Фостер
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Пирс
5
Хайам
27
Трэвис
17
Картер
3
Пикеринг
26
Ранкин-Костелло
20
Уортон
22
Бреретон
11
Шмодикс
24
Долан
26
Хеджс
3-2-3-1-1
49
Мурич
2
Витиньо
18
Тэйлор
2
Аль-Дахил
14
Робертс
22
Матсен
7
Гудмундссон
24
Каллен
8
Браунхилл
21
Зарури
35
Барнс
3
Пикеринг
2
Бриттан
2
Бриттан
3
Пикеринг
24
Долан
23
Дак
23
Дак
24
Долан
26
Хеджс
42
Томас
42
Томас
26
Хеджс
22
Матсен
4
Харвуд-Беллис
4
Харвуд-Беллис
22
Матсен
7
Гудмундссон
4
Корк
4
Корк
7
Гудмундссон
2
Витиньо
14
Бенсон
14
Бенсон
2
Витиньо
21
Зарури
16
Родригес
16
Родригес
21
Зарури
Остались в запасе
Блэкберн
Бернли
1
Томас Камински
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
9
Гарри Леонард
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
9
Лайл Фостер
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Томас Камински
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
9
Гарри Леонард
ЦФ
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
9
Лайл Фостер
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Блэкберн - Бернли
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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