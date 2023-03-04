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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Норвич Сити
Миллуолл - Норвич Сити: обзор матча 04 марта 2023
Миллуолл
04.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
2 : 3
Завершен
Норвич Сити
20'
Т. Брэдшоу
83'
З. Флемминг
38'
Я. Серенсен
55'
Т. Брэдшоу (АГ)
65'
Г. Сара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Норвич Сити
90'
+4
Замена
С. МакКаллум
️️️️
М. Ааронс
90'
Замена
Маркиньос
️️️️
Т. Пукки
Замена
Д. Эванс
️️️️
Р. Леонард
89'
Замена
С. Мэлони
️️️️
М. Уоллес
89'
88'
Желтая карточка
М. Ааронс
87'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Г. Сара
87'
Замена
Э. Омобамиделе
️️️️
О. Эрнандес
ГОЛ! 2:3!
З. Флемминг
Пас отдал
А. Фогльзаммер
83'
80'
Желтая карточка
Б. Гибсон
Замена
Р. Эсс
️️️️
О. Бурк
69'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Д. Хонимэн
69'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Д. Сэйвилл
68'
Желтая карточка
Д. МакНамара
67'
65'
ГОЛ! 1:3!
Г. Сара
Пас отдал
О. Эрнандес
55'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Т. Брэдшоу
38'
ГОЛ! 1:1!
Я. Серенсен
Пас отдал
Г. Сара
35'
Желтая карточка
О. Эрнандес
ГОЛ! 1:0!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
З. Флемминг
20'
Желтая карточка
Р. Леонард
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
11
Ромен Эсс
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
32
Марселино Нуньес
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
4-3-1-2
25
Лонг
4
Крессуэлл
5
Купер
3
Уоллес
20
МакНамара
6
Сэйвилл
18
Леонард
10
Хонимэн
9
Флемминг
9
Брэдшоу
7
Бурк
3-2-2-1-2
1
Ганн
13
Яннулис
23
Гибсон
4
Хэнли
3
Ааронс
18
Серенсен
8
Сара
23
МакЛин
11
Эрнандес
20
Пукки
33
Айда
3
Уоллес
2
Мэлони
2
Мэлони
3
Уоллес
7
Бурк
11
Эсс
11
Эсс
7
Бурк
18
Леонард
12
Эванс
12
Эванс
18
Леонард
6
Сэйвилл
20
Уотмор
20
Уотмор
6
Сэйвилл
10
Хонимэн
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
10
Хонимэн
3
Ааронс
3
МакКаллум
3
МакКаллум
3
Ааронс
11
Эрнандес
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
11
Эрнандес
8
Сара
32
Нуньес
32
Нуньес
8
Сара
20
Пукки
11
Маркиньос
11
Маркиньос
20
Пукки
Остались в запасе
Миллуолл
Норвич Сити
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
23
Тим Крул
ВР
20
Лайам Гиббс
ЦП
17
Христос Цолис
ЛВ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
20
Лайам Гиббс
ЦП
17
Христос Цолис
ЛВ
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Миллуолл - Норвич Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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