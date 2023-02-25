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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Мидлсбро
Вест Бромвич - Мидлсбро: обзор матча 25 февраля 2023
Вест Бромвич
25.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
2 : 0
Завершен
Мидлсбро
8'
Д. Дайк
10'
Д. Дайк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Мидлсбро
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Д. Моламби
90'
+6
Замена
С. Аджайи
️️️️
Э. Питерс
87'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Д. Свифт
86'
78'
Замена
М. Крукс
️️️️
К. Арчер
78'
Замена
И. Джонс
️️️️
Р. МакГри
Замена
Б. Томас-Асанте
️️️️
Д. Дайк
78'
68'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
М. Форсс
57'
Замена
Д. Фрай
️️️️
П. МакНэйр
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Г. Диангана
50'
44'
Желтая карточка
Т. Смит
ГОЛ! 2:0!
Д. Дайк
10'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дайк
Пас отдал
Д. Уоллес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
8
Райли МакГри
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
11
Марк Олбрайтон
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
25
Исайя Джонс
ПВ
4-5-1
24
Гриффитс
22
Таунсенд
33
Питерс
26
О'Ши
2
Ферлонг
5
Йокушлу
8
Моламби
17
Уоллес
8
Свифт
19
Диангана
9
Дайк
2-5-3
1
Стеффен
2
Смит
17
МакНэйр
8
МакГри
30
Хакни
16
Хаусон
26
Ленихэн
3
Гилс
88
Форсс
29
Акпом
9
Арчер
33
Питерс
6
Аджайи
6
Аджайи
33
Питерс
8
Моламби
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
8
Моламби
8
Свифт
15
Чалоба
15
Чалоба
8
Свифт
19
Диангана
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
19
Диангана
9
Дайк
23
Томас-Асанте
23
Томас-Асанте
9
Дайк
17
МакНэйр
23
Фрай
23
Фрай
17
МакНэйр
9
Арчер
25
Крукс
25
Крукс
9
Арчер
88
Форсс
21
Рэмзи
21
Рэмзи
88
Форсс
8
МакГри
25
Джонс
25
Джонс
8
МакГри
Остались в запасе
Вест Бромвич
Мидлсбро
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
Главный тренер
Карлос Корберан
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Вест Бромвич - Мидлсбро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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