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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Халл Сити
Норвич Сити - Халл Сити: обзор матча 14 февраля 2023
Норвич Сити
14.02.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
3 : 1
Завершен
Халл Сити
18'
К. Доуэлл
58'
Г. Сара
89'
Д. Сарджент
14'
Д. Гривз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Халл Сити
Замена
Я. Серенсен
️️️️
Д. Яннулис
90'
+2
Замена
Б. Гибсон
️️️️
М. Ааронс
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Д. Сарджент
Пас отдал
Г. Сара
89'
Замена
Х. Цолис
️️️️
О. Эрнандес
86'
79'
Замена
Л. Койл
️️️️
С. Кристи
76'
Желтая карточка
М. Эбиовей
Замена
Л. Гиббс
️️️️
К. Доуэлл
72'
68'
Замена
М. Эбиовей
️️️️
Р. Вудс
68'
Замена
О. Туфан
️️️️
Р. Слатер
59'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
О. Эступиньян
59'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
Ж. Мишель Сери
ГОЛ! 2:1!
Г. Сара
Пас отдал
О. Эрнандес
58'
ГОЛ! 1:1!
К. Доуэлл
Пас отдал
О. Эрнандес
18'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гривз
Пас отдал
Б. Тетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
27
Реган Слатер
ОП
18
Райан Вудс
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
32
Марселино Нуньес
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
Халл Сити
12
Карл Дарлоу
ВР
2
Льюи Койл
ПЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
4-2-2-2
1
Ганн
13
Яннулис
12
Омобамиделе
4
Хэнли
3
Ааронс
8
Сара
23
МакЛин
26
Доуэлл
11
Эрнандес
33
Айда
9
Сарджент
4-1-2-1-2
13
Ингрэм
5
Джонс
15
МакЛафлин
3
Гривз
29
Кристи
27
Слатер
18
Вудс
14
Сери
47
Лонгман
19
Эступиньян
30
Тетти
13
Яннулис
18
Серенсен
18
Серенсен
13
Яннулис
3
Ааронс
23
Гибсон
23
Гибсон
3
Ааронс
26
Доуэлл
20
Гиббс
20
Гиббс
26
Доуэлл
11
Эрнандес
17
Цолис
17
Цолис
11
Эрнандес
29
Кристи
2
Койл
2
Койл
29
Кристи
14
Сери
5
Доэрти
5
Доэрти
14
Сери
27
Слатер
11
Туфан
11
Туфан
27
Слатер
19
Эступиньян
10
Пелкас
10
Пелкас
19
Эступиньян
18
Вудс
7
Эбиовей
7
Эбиовей
18
Вудс
Остались в запасе
Норвич Сити
Халл Сити
23
Тим Крул
ВР
32
Марселино Нуньес
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
12
Карл Дарлоу
ВР
20
Каллум Элдер
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
32
Марселино Нуньес
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
20
Каллум Элдер
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Норвич Сити - Халл Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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