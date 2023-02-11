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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Престон
Бернли - Престон: обзор матча 11 февраля 2023
Бернли
11.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
3 : 0
Завершен
Престон
15'
Н. Телла
55'
Н. Телла
58'
Н. Телла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Престон
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
Х. Экдаль
81'
Замена
С. Твайн
️️️️
Д. Браунхилл
81'
Замена
Д. Корк
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
73'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Н. Телла
73'
68'
Замена
Д. Онома
️️️️
Т. Кэннон
68'
Замена
А. Каррерас
️️️️
Р. Брэди
Замена
Л. Фостер
️️️️
Э. Барнс
61'
ГОЛ! 3:0!
Н. Телла
58'
57'
Желтая карточка
Л. Делап
Желтая карточка
Л. Байер
57'
ГОЛ! 2:0!
Н. Телла
55'
46'
Замена
Б. Уайтмэн
️️️️
Р. Ледсон
46'
Замена
Т. Пэррот
️️️️
Б. Вудберн
28'
Желтая карточка
А. Маккэнн
ГОЛ! 1:0!
Н. Телла
Пас отдал
Д. Браунхилл
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
23
Нейтан Телла
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
9
Томас Кэннон
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
2
Витиньо
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
19
Трой Пэррот
ЦФ
4-3-2-1
49
Мурич
22
Матсен
18
Экдаль
5
Байер
14
Робертс
24
Каллен
8
Браунхилл
7
Гудмундссон
21
Зарури
23
Телла
35
Барнс
3-4-1-2
28
Вудман
6
Линдсэй
16
Хьюз
14
Стори
8
Брауне
4
Ледсон
8
Маккэнн
11
Брэди
7
Вудберн
19
Делап
9
Кэннон
18
Экдаль
18
Тэйлор
18
Тэйлор
18
Экдаль
7
Гудмундссон
4
Корк
4
Корк
7
Гудмундссон
8
Браунхилл
10
Твайн
10
Твайн
8
Браунхилл
23
Телла
21
Обафеми
21
Обафеми
23
Телла
35
Барнс
9
Фостер
9
Фостер
35
Барнс
11
Брэди
18
Каррерас
18
Каррерас
11
Брэди
4
Ледсон
8
Уайтмэн
8
Уайтмэн
4
Ледсон
9
Кэннон
17
Онома
17
Онома
9
Кэннон
7
Вудберн
19
Пэррот
19
Пэррот
7
Вудберн
Остались в запасе
Бернли
Престон
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Витиньо
ПЗ
Главный тренер
Венсан Компани
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Витиньо
ПЗ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Бернли - Престон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
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