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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Миллуолл
Мидлсбро - Миллуолл: обзор матча 14 января 2023
Мидлсбро
14.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 0
Завершен
Миллуолл
54'
М. Форсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Миллуолл
90'
Желтая карточка
Ш. Хатчинсон
Желтая карточка
Д. Хаусон
87'
83'
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
Б. Митчелл
83'
Замена
Р. Эсс
️️️️
Д. Хонимэн
78'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
Замена
Д. Уотмор
️️️️
М. Крукс
78'
Замена
К. Арчер
️️️️
М. Форсс
73'
70'
Замена
М. Беннетт
️️️️
А. Фогльзаммер
55'
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
Д. Купер
ГОЛ! 1:0!
М. Форсс
54'
Желтая карточка
М. Крукс
45'
+1
39'
Желтая карточка
Д. Лонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
8
Райли МакГри
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
27
Брайант Билонго
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Ромен Эсс
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
3-5-2
1
Стеффен
23
Фрай
17
МакНэйр
2
Смит
3
Гилс
16
Хаусон
25
Крукс
30
Хакни
8
МакГри
88
Форсс
29
Акпом
4-3-1-2
25
Лонг
20
МакНамара
5
Купер
4
Хатчинсон
3
Уоллес
4
Стайлс
16
Митчелл
10
Хонимэн
9
Флемминг
9
Фогльзаммер
9
Брэдшоу
88
Форсс
9
Арчер
9
Арчер
88
Форсс
25
Крукс
20
Уотмор
20
Уотмор
25
Крукс
16
Митчелл
16
Шеклтон
16
Шеклтон
16
Митчелл
5
Купер
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
5
Купер
10
Хонимэн
11
Эсс
11
Эсс
10
Хонимэн
9
Фогльзаммер
10
Беннетт
10
Беннетт
9
Фогльзаммер
Остались в запасе
Мидлсбро
Миллуолл
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
27
Брайант Билонго
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
27
Брайант Билонго
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Мидлсбро - Миллуолл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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