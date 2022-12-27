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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Бирмингем Сити
Бернли - Бирмингем Сити: обзор матча 27 декабря 2022
Бернли
27.12.2022, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
3 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
1'
А. Зарури
44'
К. Робертс
90+4'
Н. Телла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Бирмингем Сити
ГОЛ! 3:0!
Н. Телла
90'
+4
87'
Замена
Д. Леко
️️️️
М. Колен
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Родригес
82'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
А. Зарури
81'
79'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
М. Робертс
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
Я. Матсен
72'
67'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Т. Чон
66'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
А. Меджбри
Замена
Н. Телла
️️️️
М. Бенсон
62'
54'
Желтая карточка
Т. Дини
ГОЛ! 2:0!
К. Робертс
Пас отдал
Д. Браунхилл
44'
36'
Желтая карточка
Т. Чон
Желтая карточка
Д. Каллен
35'
35'
Желтая карточка
А. Меджбри
ГОЛ! 1:0!
А. Зарури
Пас отдал
К. Робертс
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
43
Mitchell Roberts
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
19
Тахит Чон
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
10
Скотт Твайн
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
23
Нейтан Телла
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
10
Джордан Грэм
ЛВ
20
Элфи Чанг
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
4-3-2-1
49
Мурич
22
Матсен
4
Харвуд-Беллис
5
Байер
14
Робертс
24
Каллен
4
Корк
8
Браунхилл
21
Зарури
14
Бенсон
16
Родригес
3-3-1-2-1
26
Радди
28
Сэндерсон
43
2
Колен
6
Трасти
5
Белик
45
Лонгело
7
Бакуна
19
Чон
28
Меджбри
14
Дини
22
Матсен
18
Тэйлор
18
Тэйлор
22
Матсен
21
Зарури
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
21
Зарури
14
Бенсон
23
Телла
23
Телла
14
Бенсон
16
Родригес
35
Барнс
35
Барнс
16
Родригес
19
Чон
8
Джеймс
8
Джеймс
19
Чон
4
Робертс
7
Беллингем
7
Беллингем
4
Робертс
28
Меджбри
10
Юткевич
10
Юткевич
28
Меджбри
2
Колен
17
Леко
17
Леко
2
Колен
Остались в запасе
Бернли
Бирмингем Сити
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
10
Скотт Твайн
АП
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
13
Нил Этеридж
ВР
20
Элфи Чанг
ОП
10
Джордан Грэм
ЛВ
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
10
Скотт Твайн
АП
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
20
Элфи Чанг
ОП
10
Джордан Грэм
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Бернли - Бирмингем Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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