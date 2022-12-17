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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Блэкберн
Норвич Сити - Блэкберн: обзор матча 17 декабря 2022
Норвич Сити
17.12.2022, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 23 тур
0 : 2
Завершен
Блэкберн
4'
Б. Гибсон (АГ)
86'
Т. Долан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Блэкберн
Желтая карточка
Б. Гибсон
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
Т. Камински
Желтая карточка
Т. Пукки
90'
+1
Замена
М. Нуньес
️️️️
С. МакКаллум
87'
86'
ГОЛ! 0:2!
Т. Долан
Пас отдал
Б. Бреретон
83'
Желтая карточка
Т. Мортон
Желтая карточка
Г. Хэнли
79'
Замена
А. Айда
️️️️
Д. Синани
73'
65'
Замена
Р. Хеджс
️️️️
С. Галлахер
59'
Замена
С. Уортон
️️️️
Д. Айяла
59'
Замена
С. Шмодикс
️️️️
Б. Дак
Замена
О. Эрнандес
️️️️
А. Хэйден
58'
Замена
Л. Гиббс
️️️️
Г. Сара
58'
Желтая карточка
К. МакЛин
57'
28'
Желтая карточка
Д. Айяла
4'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Гибсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
23
Брэдли Дак
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
20
Адам Уортон
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
15
Джордж Херст
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
4-1-3-2
1
Ганн
3
МакКаллум
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Ааронс
14
Хэйден
8
Сара
23
МакЛин
10
Синани
9
Сарджент
20
Пукки
4-3-2-1
1
Камински
26
Ранкин-Костелло
5
Хайам
4
Айяла
3
Пикеринг
23
Дак
23
Мортон
6
Бакли
24
Долан
22
Бреретон
20
Галлахер
8
Сара
20
Гиббс
20
Гиббс
8
Сара
3
МакКаллум
32
Нуньес
32
Нуньес
3
МакКаллум
14
Хэйден
11
Эрнандес
11
Эрнандес
14
Хэйден
10
Синани
33
Айда
33
Айда
10
Синани
4
Айяла
16
Уортон
16
Уортон
4
Айяла
23
Дак
11
Шмодикс
11
Шмодикс
23
Дак
20
Галлахер
26
Хеджс
26
Хеджс
20
Галлахер
Остались в запасе
Норвич Сити
Блэкберн
23
Тим Крул
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
АП
Главный тренер
Дин Смит
1
Эйнсли Пирс
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
20
Адам Уортон
ЦП
15
Джордж Херст
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
АП
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
20
Адам Уортон
ЦП
15
Джордж Херст
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Норвич Сити - Блэкберн
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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