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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Бернли
Шеффилд Юнайтед - Бернли: обзор матча 05 ноября 2022
Шеффилд Юнайтед
05.11.2022, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 20 тур
5 : 2
Завершен
Бернли
30'
И. Ндиайе
48'
О. МакБарни
65'
Д. Робинсон
69'
А. Ахмедходжич
74'
О. МакБарни
17'
М. Бенсон
45'
М. Бенсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Бернли
Замена
А. Брукс
️️️️
Д. Балдок
90'
+2
Замена
Б. Шарп
️️️️
О. МакБарни
82'
80'
Желтая карточка
Д. Корк
78'
Замена
К. Робертс
️️️️
А. Зарури
78'
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
М. Бенсон
78'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Н. Телла
Желтая карточка
О. МакБарни
77'
77'
Желтая карточка
Н. Телла
ГОЛ! 5:2!
О. МакБарни
74'
Замена
К. Бешам
️️️️
Э. Стивенс
70'
ГОЛ! 4:2!
А. Ахмедходжич
69'
ГОЛ! 3:2!
Д. Робинсон
Пас отдал
Э. Стивенс
65'
59'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
С. Бастьен
53'
Желтая карточка
Д. Каллен
ГОЛ! 2:2!
О. МакБарни
Пас отдал
А. Ахмедходжич
48'
45'
ГОЛ! 1:2!
М. Бенсон
ГОЛ! 1:1!
И. Ндиайе
Пас отдал
О. МакБарни
30'
Желтая карточка
Э. Стивенс
26'
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Бенсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
11
Андре Брукс
ЦП
4
Олли Арбластер
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
3-2-4-1
25
Фодеринхэм
3
Стивенс
15
Иган
15
Ахмедходжич
14
Робинсон
32
Балдок
23
Осборн
13
Флек
10
Норвуд
7
Ндиайе
9
МакБарни
4-3-3
49
Мурич
2
Витиньо
4
Харвуд-Беллис
5
Байер
22
Матсен
22
Бастьен
24
Каллен
4
Корк
23
Телла
14
Бенсон
21
Зарури
3
Стивенс
6
Бешам
6
Бешам
3
Стивенс
32
Балдок
11
Брукс
11
Брукс
32
Балдок
9
МакБарни
14
Шарп
14
Шарп
9
МакБарни
14
Бенсон
18
Тэйлор
18
Тэйлор
14
Бенсон
21
Зарури
14
Робертс
14
Робертс
21
Зарури
22
Бастьен
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
22
Бастьен
23
Телла
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
23
Телла
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Бернли
17
Адам Дэвис
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
4
Олли Арбластер
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
4
Олли Арбластер
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Бернли
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
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