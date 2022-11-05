Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Халл Сити
Миллуолл - Халл Сити: обзор матча 05 ноября 2022
Миллуолл
05.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
0 : 0
Завершен
Халл Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Халл Сити
90'
+5
Желтая карточка
Л. Койл
90'
Желтая карточка
Т. Смит
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
Б. Митчелл
86'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Д. МакНамара
86'
80'
Замена
Ш. МакЛафлин
️️️️
Р. Слатер
80'
Замена
Т. Смит
️️️️
Р. Лонгман
73'
Замена
Л. Койл
️️️️
Р. Вудс
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Д. Сэйвилл
65'
Замена
М. Беннетт
️️️️
Т. Бьюри
65'
Замена
К. Стайлс
️️️️
Д. Хонимэн
65'
53'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
Д. Пелкас
37'
Красная карточка
О. Эступиньян
27'
Желтая карточка
Д. Пелкас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
27
Реган Слатер
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Каллум Стайлс
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Isaac Olaofe
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
5
Грег Доэрти
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
4-3-1-2
25
Лонг
4
Крессуэлл
5
Купер
2
Мэлони
20
МакНамара
16
Митчелл
6
Сэйвилл
10
Хонимэн
9
Флемминг
9
Брэдшоу
7
Бьюри
4-1-3-1-1
1
Бакстер
2
Фигейреду
5
Джонс
24
Гривз
29
Кристи
27
Слатер
14
Сери
18
Вудс
10
Пелкас
47
Лонгман
19
Эступиньян
10
Хонимэн
4
Стайлс
4
Стайлс
10
Хонимэн
20
МакНамара
12
Эванс
12
Эванс
20
МакНамара
16
Митчелл
16
Шеклтон
16
Шеклтон
16
Митчелл
6
Сэйвилл
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
6
Сэйвилл
7
Бьюри
10
Беннетт
10
Беннетт
7
Бьюри
27
Слатер
15
МакЛафлин
15
МакЛафлин
27
Слатер
18
Вудс
2
Койл
2
Койл
18
Вудс
10
Пелкас
5
Доэрти
5
Доэрти
10
Пелкас
47
Лонгман
29
Смит
29
Смит
47
Лонгман
Остались в запасе
Миллуолл
Халл Сити
33
Бартош Биалковски
ВР
19
Isaac Olaofe
ЦФ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
11
Озан Туфан
ЦП
70
Догукан Синик
ЛВ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
11
Озан Туфан
ЦП
70
Догукан Синик
ЛВ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Миллуолл - Халл Сити
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
Новости команд
Все
Миллуолл
Халл Сити
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+