Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Бристоль Сити
Мидлсбро - Бристоль Сити: обзор матча 05 ноября 2022
Мидлсбро
05.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 1
Завершен
Бристоль Сити
47'
Ч. Акпом
10'
А. Вайманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Бристоль Сити
90'
+1
Желтая карточка
З. Винер
Желтая карточка
Т. Смит
82'
75'
Замена
С. Белл
️️️️
Т. Конвей
Желтая карточка
Р. МакГри
74'
Замена
М. Крукс
️️️️
М. Форсс
72'
69'
Замена
Д. Дасилва
️️️️
А. Семеньо
ГОЛ! 1:1!
Ч. Акпом
47'
Желтая карточка
Р. Гилс
25'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Вайманн
Пас отдал
Т. Конвей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
2-5-1-2
1
Стеффен
23
Фрай
2
Смит
3
Гилс
16
Хаусон
8
МакГри
30
Хакни
26
Ленихэн
25
Джонс
88
Форсс
29
Акпом
3-2-1-4
1
О'Лири
26
Винер
5
Клозе
3
Принг
8
Уилльямс
37
Джеймс
8
Скотт
42
Семеньо
18
Вайманн
9
Конвей
21
Уэллс
88
Форсс
25
Крукс
25
Крукс
88
Форсс
42
Семеньо
12
Дасилва
12
Дасилва
42
Семеньо
9
Конвей
11
Белл
11
Белл
9
Конвей
Остались в запасе
Мидлсбро
Бристоль Сити
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
25
Дэниэл Бентли
ВР
5
Джо Лоу
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
5
Джо Лоу
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Мидлсбро - Бристоль Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
Новости команд
Все
Мидлсбро
Бристоль Сити
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+