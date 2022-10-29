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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Мидлсбро
Престон - Мидлсбро: обзор матча 29 октября 2022
Престон
29.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
2 : 1
Завершен
Мидлсбро
35'
Э. Риис
90+1'
Д. Стори
8'
Ч. Акпом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Мидлсбро
ГОЛ! 2:1!
Д. Стори
Пас отдал
Л. Линдсэй
90'
+1
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Б. Вудберн
86'
Замена
Ч. Эванс
️️️️
А. Каррерас
86'
86'
Замена
А. Моуатт
️️️️
Р. МакГри
Желтая карточка
А. Каррерас
75'
Замена
Э. Хьюз
️️️️
Р. Брэди
75'
71'
Замена
М. Форсс
️️️️
Р. Муньис
Замена
Р. Ледсон
️️️️
Б. Уайтмэн
56'
Желтая карточка
Л. Линдсэй
49'
ГОЛ! 1:1!
Э. Риис
Пас отдал
Л. Линдсэй
35'
34'
Желтая карточка
Д. Хаусон
Желтая карточка
Б. Уайтмэн
29'
24'
Желтая карточка
Х. Хакни
8'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Акпом
Пас отдал
Д. Ленихэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Алан Брауне
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
8
Райли МакГри
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
3-5-1-1
28
Вудман
18
Каррерас
6
Линдсэй
14
Стори
11
Брэди
8
Уайтмэн
8
Маккэнн
44
Поттс
8
Брауне
7
Вудберн
17
Риис
2-5-1-2
1
Стеффен
2
Смит
23
Фрай
8
МакГри
16
Хаусон
30
Хакни
26
Ленихэн
3
Гилс
25
Джонс
29
Акпом
9
Муньис
11
Брэди
16
Хьюз
16
Хьюз
11
Брэди
8
Уайтмэн
4
Ледсон
4
Ледсон
8
Уайтмэн
7
Вудберн
14
Джонсон
14
Джонсон
7
Вудберн
18
Каррерас
17
Эванс
17
Эванс
18
Каррерас
8
МакГри
20
Моуатт
20
Моуатт
8
МакГри
9
Муньис
88
Форсс
88
Форсс
9
Муньис
Остались в запасе
Престон
Мидлсбро
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Престон - Мидлсбро
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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