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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Блэкберн
Халл Сити - Блэкберн: обзор матча 29 октября 2022
Халл Сити
29.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
0 : 1
Завершен
Блэкберн
15'
С. Шмодикс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Блэкберн
Замена
Л. Койл
️️️️
Т. Фигейреду
90'
Замена
Д. Синик
️️️️
Р. Лонгман
80'
Желтая карточка
Т. Фигейреду
78'
71'
Замена
Д. Вейл
️️️️
С. Галлахер
71'
Замена
Б. Дак
️️️️
С. Шмодикс
Замена
О. Эступиньян
️️️️
Г. Доэрти
67'
62'
Замена
Х. Картер
️️️️
Т. Долан
62'
Замена
Д. Айяла
️️️️
А. Уортон
61'
Желтая карточка
С. Уортон
Замена
О. Туфан
️️️️
Ж. Мишель Сери
46'
Замена
Б. Флеминг
️️️️
Э. Джонс
46'
Желтая карточка
Р. Вудс
29'
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Шмодикс
Пас отдал
А. Уортон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
27
Реган Слатер
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
20
Адам Уортон
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
24
Тирис Долан
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
11
Озан Туфан
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
4-1-4-1
1
Бакстер
29
Кристи
5
Джонс
24
Гривз
2
Фигейреду
27
Слатер
10
Пелкас
18
Вудс
5
Доэрти
14
Сери
47
Лонгман
4-2-3-1
1
Камински
5
Хайам
16
Уортон
27
Трэвис
3
Пикеринг
20
Уортон
23
Мортон
24
Долан
11
Шмодикс
22
Бреретон
20
Галлахер
2
Фигейреду
2
Койл
2
Койл
2
Фигейреду
14
Сери
11
Туфан
11
Туфан
14
Сери
47
Лонгман
70
Синик
70
Синик
47
Лонгман
5
Доэрти
19
Эступиньян
19
Эступиньян
5
Доэрти
5
Джонс
19
Флеминг
19
Флеминг
5
Джонс
20
Уортон
4
Айяла
4
Айяла
20
Уортон
24
Долан
17
Картер
17
Картер
24
Долан
11
Шмодикс
23
Дак
23
Дак
11
Шмодикс
20
Галлахер
27
Вейл
27
Вейл
20
Галлахер
Остались в запасе
Халл Сити
Блэкберн
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
24
Дилан Маркандай
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
24
Дилан Маркандай
ПВ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Халл Сити - Блэкберн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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