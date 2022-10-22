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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Норвич Сити
Шеффилд Юнайтед - Норвич Сити: обзор матча 22 октября 2022
Шеффилд Юнайтед
22.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 2
Завершен
Норвич Сити
62'
Б. Осборн
72'
О. МакБарни
3'
Т. Пукки
16'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Норвич Сити
90'
Замена
Д. Синани
️️️️
М. Нуньес
Замена
Р. Хадра
️️️️
Б. Шарп
80'
79'
Желтая карточка
Л. Гиббс
75'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
А. Хэйден
75'
Замена
Л. Гиббс
️️️️
А. Рэмзи
ГОЛ! 2:2!
О. МакБарни
72'
71'
Замена
️️️️
Д. Яннулис
70'
Желтая карточка
Д. Яннулис
Замена
О. МакБарни
️️️️
Р. Брюстер
64'
ГОЛ! 1:2!
Б. Осборн
62'
Замена
Т. Дойл
️️️️
Д. Флек
58'
Желтая карточка
Б. Шарп
57'
53'
Желтая карточка
Г. Хэнли
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Д. Макэйти
46'
45'
+4
Желтая карточка
Т. Кантвелл
45'
+3
Желтая карточка
А. Хэйден
16'
ГОЛ! 0:2!
Т. Пукки
3'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пукки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Райан Брюстер
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
32
Марселино Нуньес
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
9
Джош Сарджент
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Шеффилд Юнайтед
30
Жордан Амисса
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
4-3-1-2
17
Дэвис
6
Бешам
15
Иган
15
Ахмедходжич
32
Балдок
23
Осборн
10
Норвуд
13
Флек
24
Макэйти
14
Шарп
10
Брюстер
4-1-1-2-2
1
Ганн
3
Ааронс
23
Гибсон
4
Хэнли
13
Яннулис
14
Хэйден
32
Нуньес
21
Рэмзи
10
Кантвелл
20
Пукки
9
Сарджент
24
Макэйти
7
Ндиайе
7
Ндиайе
24
Макэйти
13
Флек
20
Дойл
20
Дойл
13
Флек
14
Шарп
30
Хадра
30
Хадра
14
Шарп
10
Брюстер
9
МакБарни
9
МакБарни
10
Брюстер
32
Нуньес
10
Синани
10
Синани
32
Нуньес
21
Рэмзи
20
Гиббс
20
Гиббс
21
Рэмзи
14
Хэйден
11
Эрнандес
11
Эрнандес
14
Хэйден
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити
30
Жордан Амисса
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
23
Тим Крул
ВР
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
30
Жордан Амисса
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Норвич Сити
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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