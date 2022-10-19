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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Мидлсбро
Уиган Атлетик - Мидлсбро: обзор матча 19 октября 2022
Уиган Атлетик
19.10.2022, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 16 тур
1 : 4
Завершен
Мидлсбро
34'
У. Кин
44'
И. Джонс
51'
Д. Уотмор
57'
Х. Хакни
69'
Ч. Акпом (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Мидлсбро
Замена
Д. Керр
️️️️
К. Лэнг
84'
82'
Замена
А. Дейкстел
️️️️
Х. Хакни
82'
Замена
Р. МакГри
️️️️
И. Джонс
Замена
Д. Магеннис
️️️️
У. Кин
75'
75'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Ч. Акпом
75'
Замена
А. Моуатт
️️️️
М. Крукс
72'
Желтая карточка
М. Крукс
69'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Ч. Акпом
67'
Замена
М. Бола
️️️️
Д. Уотмор
Замена
Н. Бродхед
️️️️
Ч. Уайк
66'
Замена
Г. Шинни
️️️️
Т. Дариква
66'
Замена
К. Лэнг
️️️️
Д. Беннетт
66'
57'
ГОЛ! 1:3!
Х. Хакни
51'
ГОЛ! 1:2!
Д. Уотмор
44'
ГОЛ! 1:1!
И. Джонс
Пас отдал
Д. Уотмор
ГОЛ! 1:0!
У. Кин
Пас отдал
Д. МакКлин
34'
Желтая карточка
К. Тилт
12'
12'
Желтая карточка
Ч. Акпом
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
16
Кертис Тилт
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
19
Тело Осгор
АП
8
Макс Пауэр
ПП
18
Уильям Кин
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
30
Хэйден Хакни
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
10
Каллум Лэнг
ПВ
9
Джош Магеннис
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
4-3-1-2
13
Амос
16
Тилт
12
Беннетт
2
Дариква
6
Уотмоу
24
Кузинс
16
МакКлин
8
Пауэр
19
Осгор
10
Уайк
18
Кин
2-5-1-2
1
Стеффен
2
Смит
23
Фрай
30
Хакни
16
Хаусон
25
Крукс
26
Ленихэн
3
Гилс
25
Джонс
29
Акпом
20
Уотмор
Лэнг
6
Керр
6
Керр
Лэнг
2
Дариква
4
Шинни
4
Шинни
2
Дариква
12
Беннетт
10
Лэнг
10
Лэнг
12
Беннетт
18
Кин
9
Магеннис
9
Магеннис
18
Кин
10
Уайк
33
Бродхед
33
Бродхед
10
Уайк
20
Уотмор
16
Бола
16
Бола
20
Уотмор
30
Хакни
2
Дейкстел
2
Дейкстел
30
Хакни
25
Джонс
8
МакГри
8
МакГри
25
Джонс
25
Крукс
20
Моуатт
20
Моуатт
25
Крукс
29
Акпом
9
Муньис
9
Муньис
29
Акпом
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Мидлсбро
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
Главный тренер
Пол Кук
1
Лайам Робертс
ВР
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Уиган Атлетик - Мидлсбро
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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