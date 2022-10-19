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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Бернли
Бирмингем Сити - Бернли: обзор матча 19 октября 2022
Бирмингем Сити
19.10.2022, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 16 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
80'
С. Хоган
74'
Й. Берг Гудмундссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Бернли
85'
Замена
М. Бенсон
️️️️
Н. Телла
ГОЛ! 1:1!
С. Хоган
Пас отдал
Д. Холл
80'
Замена
Д. Холл
️️️️
К. Белик
78'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Х. Дин
78'
74'
ГОЛ! 0:1!
Й. Берг Гудмундссон
70'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Д. Корк
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
Т. Чон
66'
53'
Желтая карточка
А. Зарури
44'
Желтая карточка
Д. Корк
Желтая карточка
Т. Чон
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
28
Аннибал Меджбри
АП
19
Тахит Чон
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
2
Витиньо
ПЗ
24
Джош Каллен
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Анасс Зарури
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
10
Джордан Грэм
ЛВ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
3-3-2-2
26
Радди
6
Трасти
2
Колен
6
Дин
45
Лонгело
5
Белик
28
Сэндерсон
28
Меджбри
19
Чон
14
Дини
25
Хоган
4-3-1-2
49
Мурич
2
Витиньо
14
Робертс
4
Харвуд-Беллис
18
Тэйлор
24
Каллен
4
Корк
8
Браунхилл
23
Телла
16
Родригес
21
Зарури
19
Чон
7
Бакуна
7
Бакуна
19
Чон
5
Белик
33
Холл
33
Холл
5
Белик
6
Дин
10
Юткевич
10
Юткевич
6
Дин
23
Телла
14
Бенсон
14
Бенсон
23
Телла
4
Корк
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
4
Корк
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Бернли
13
Нил Этеридж
ВР
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
10
Джордан Грэм
ЛВ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
10
Джордан Грэм
ЛВ
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Бирмингем Сити - Бернли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
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