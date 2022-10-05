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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Бирмингем Сити
Мидлсбро - Бирмингем Сити: обзор матча 05 октября 2022
Мидлсбро
05.10.2022, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
23'
Ч. Акпом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Бирмингем Сити
88'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
М. Колен
88'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
Т. Чон
Замена
Т. Смит
️️️️
А. Дейкстел
82'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Р. Муньис
82'
79'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Т. Дини
79'
Замена
Д. Холл
️️️️
К. Белик
Замена
Д. Ленихэн
️️️️
Р. Гилс
70'
Замена
М. Форсс
️️️️
Ч. Акпом
70'
Замена
Р. МакГри
️️️️
Х. Хакни
63'
46'
Замена
А. Меджбри
️️️️
Ж. Бакуна
Желтая карточка
А. Дейкстел
29'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Акпом
23'
Желтая карточка
П. МакНэйр
15'
13'
Желтая карточка
Ж. Бакуна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
2
Том Смит
ПЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
33
Джордж Холл
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
7
Джоб Беллингем
АП
17
Джонатан Леко
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-4-2
1
Стеффен
16
Бола
23
Фрай
17
МакНэйр
2
Дейкстел
3
Гилс
25
Крукс
30
Хакни
16
Хаусон
29
Акпом
9
Муньис
4-1-1-2-2
26
Радди
2
Колен
28
Сэндерсон
6
Трасти
45
Лонгело
5
Белик
7
Бакуна
19
Чон
10
Грэм
14
Дини
25
Хоган
2
Дейкстел
2
Смит
2
Смит
2
Дейкстел
3
Гилс
26
Ленихэн
26
Ленихэн
3
Гилс
30
Хакни
8
МакГри
8
МакГри
30
Хакни
29
Акпом
88
Форсс
88
Форсс
29
Акпом
9
Муньис
20
Уотмор
20
Уотмор
9
Муньис
5
Белик
33
Холл
33
Холл
5
Белик
2
Колен
8
Джеймс
8
Джеймс
2
Колен
7
Бакуна
28
Меджбри
28
Меджбри
7
Бакуна
19
Чон
7
Беллингем
7
Беллингем
19
Чон
14
Дини
10
Юткевич
10
Юткевич
14
Дини
Остались в запасе
Мидлсбро
Бирмингем Сити
1
Лайам Робертс
ВР
20
Алекс Моуатт
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
13
Нил Этеридж
ВР
17
Джонатан Леко
ЦФ
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
20
Алекс Моуатт
ЦП
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Мидлсбро - Бирмингем Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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